小三生與父設計高科技校服奪比賽冠軍　冀藉以減輕學生書包負擔

校服對學生而言是最常穿著的衣裳，然而全港過千套校服，卻非由學生設計。有制服公司今日（19日）舉辦「你想校服大改造」比賽頒獎禮，鼓勵同學發揮創意，設計可愛的夏季校服，有小三生與父親一同設計出多功能環保校服，並可容納電子書，盼減輕學生背書包的負擔。主辦方表示，近年學校與家長都對校服的質素和物料安全度提高關注，希望藉着比賽能激發孩子創意，提高大家關注學生的身心發展。

現年8歲、就讀於聖母小學的吳凱詩（右）勇奪小學組冠軍。她設計的校服以透氣的多功能環保為主題。（盧翊銘攝）

父親指靈感來自女兒指書包過重

現年8歲、就讀於聖母小學的吳凱詩勇奪小學組冠軍。她設計的校服以透氣的多功能環保為主題，校服於前臂的左右手位置上，分別設有電子書和溫度調節按鈕，想像將來學生以電子書上課及閱讀，不用再背書包，可減輕學生每日上學的負擔。

另外，現時學生每年需要轉換冬、夏季校服，但轉季時校服卻難以完全配合溫度轉變，所以亦設計校服，希望透過溫度調節功能，讓所有學生能按照自己的體溫決定校服溫度，同時可以防雨，方便學生。

吳凱詩父親表示，設計靈感來源於女兒經常投訴書包過重，而且發現女兒在轉季時不時會出現「著冷衫又熱，除冷衫又凍嘅情況」，所以與女兒一同構思多功能校服。

公開組冠軍由現年20歲就讀香港高等教育科技學院的陳曉琳奪得，她表示很高興能夠獲獎，又指作品靈感來自香港的「紅白藍」。（盧翊銘攝）

公開組冠軍由現年20歲就讀香港高等教育科技學院的陳曉琳奪得，她表示很高興能夠獲獎，又指作品靈感來自香港的「紅白藍」，認為三色代表香港人堅毅不屈、靈活變通的拼博精神，而且「紅白藍」亦是代表天真、善良和純潔，希望小朋能繼承這種香港人精神；校服又以魔術貼和橡筋褲頭設計，方便小朋友上廁所。