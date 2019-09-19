【逃犯條例】教育局6月至今接58宗涉教師操守投訴　兩宗發譴責信

反修例風波持續超過三個月，有教師在個人社交平台發表仇警或貶損學生的言論，教育局證實由6月至今接獲58宗涉及近期社會事件的教師專業操守個案，其中兩宗證實成立，並向涉事教師發出譴責信。據了解，收到譴責信的分別是香港華人基督教聯會真道書院教師戴健暉，以及嘉諾撒聖心書院通識科教師賴得鐘。

有團體在本月2日到真道書院請願，要求校方將戴健暉革除或要求他辭職。（資料圖片）

教育局表示，自６月中至９月中共接獲58宗，與近月社會事件有關的教師專業操守個案並進行調查，其中5宗個案不成立，兩宗證實成立， 局方已就此採取跟進行動，向兩名涉事教師發出譴責信 ，並警告他們如再次作出失德行為，局方可考慮按 《 教育條例 》 取消其教師註冊。其餘個案正在跟進中。

教育局表示，十分重視教師的專業操守，教師的職責是教育學生，言論和行為應合乎專業操守和社會期望。學校作為僱主，須負責管理員工及監督他們的工作表現，包括處理有關教師操守及紀律的事宜。

另一方面，教育局會依據 《 教育條例 》 及從香港教育專業守則的角度，監管教師的操守。如教師被證實有干犯嚴重罪行或失德行為，局方會根據所掌握的資料，檢視有關教師的專業操守，並採取適當的跟進行動。情況嚴重者，有可能取消其教師註冊資格。