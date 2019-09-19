【逃犯條例】教聯會調查：75%受訪學校不接受學生參與罷課

反修例風波持續，教聯會一項調查發現，受訪的168間學校或辦學團體中，75%表示不接受學生參與罷課；47%學校反映校園氣氛受到影響，有個別學生及教師情緒受困，亦遇傳媒及社會人士壓力。 教聯會重申，憂慮校園日趨政治化，會干擾正常教學秩序，強調反對學生發起罷課及築人鏈等活動，另呼籲教育局加強對學校支援。

教聯會一項調查發現，受訪的168間學校或辦學團體中，75%表示不接受學生參與罷課。 （陳淑霞攝）

教聯會於9月初向全港中小學發問卷，一周內收到168間學校回覆。調查發現，75%學校或辦學團體不接受學生罷課，89%受訪學校表明，過去一周沒有學校參與罷課，餘下的11%則表示，學生參與罷課或相關活動形式包括在圖書館自修、禮堂聚會、校門外築人鏈等。

社會事件引申的校園問題方面，47%受訪校長指校園氣氛受到影響，另有個別學生及教師情緒受困，各佔42%及25%；11%受訪校長則反映日常教學受干擾，另有28%校長表示，遇到來自傳媒及社會人士壓力。

黃錦良指人鏈活動對學校造成騷擾 反對將政治帶入校園

教聯會主席黃錦良表示，有學生組織於暑假尾聲發動罷課，但均告失敗，及後轉而演變為築人鏈活動，對學校師生造成騷擾。他反對將政治訴求帶入校園，因學校是教育場所，期望相關活動可遠離校園，勿影響學校運作。

他又指，受社會事件影響，據其了解，有老師情緒受困，自言自語，被校方勸喻休假，以便進行輔導；另有學生情緒受衝擊，經常發惡夢，不能專注學習，更有警察子女於新學年需更改父母職業資料，「依家都唔敢填係做警察。」

副主席王惠成則指，以往校園欺凌多涉同輩間的社交問題，現時部分個案與政治立場、家庭背景相關，有小朋友維護警察或政府，受同學排擠杯葛，包括冷言冷語、拒將其加入活動群組，「雖然未去到打鬥，但都會造成負面影響。」

有社會聲音指年輕人上街，源於教育出了錯，黃錦良認為，不能完全歸因於教育問題，因正值暑假，學校未能發揮功能、家長亦要返工，年輕人易受朋輩影響。他又指，不少年輕人心中有團火，容易投入社會運動，認為受到偏頗報道及網上煽動文宣影響下被利用，「成為先鋒隊。」

教聯會重申，不贊成學生參與罷課，亦呼籲有關人士停止校外築人鏈等行為，亦冀教育局提供支援，包括定期向學校發出通函，提供最新應對指引、密切留意校園欺凌情況，及設立投訴熱線等。