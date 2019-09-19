【逃犯條例】網民自發舉報約3,700疑涉套丁地　向廉署、地政投訴

社會新聞
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Facebook專頁「專業清算師」指出，他們近日在於元朗、北區等分區，合共找出約3,700個疑似可用作套丁的地段。他們說，為打擊官商鄉黑勾結，早前已向地政總署、申訴專員公署及廉政公署投訴，使有關地段無法申請建丁屋。

同時，鑑於民建聯早前高調宣傳，政府應引用《收回土地條例》收回私人土地建屋。他們建議，有關土地應同樣以《條例》收回發展。

《香港01》已向地政總署查詢是否曾收到有關投訴，暫未有回覆。

「專業清算師」指出，他們近日在於元朗、北區等分區，合共找出約3,700個疑似可用作套丁的地段。（「專業清算師」facebook專頁）

根據「專業清算師」Facebook專頁的介紹，他們是來自工程、 測量、法律界的專業人士，「希望維護香港法治及打撃官商鄉黑。」

他們說，早前利用一個月時間，於元朗、北區、大埔、屯門找到疑似可用作套丁的地段，當中涉及約296公頃土地，合共3,698個地段，預料可建1.3萬間丁屋。他們又指，若以現時一幢丁屋市價約1,500萬元計算，料相關土地涉及逾2,000億元利益。

免補地價出售　料政府少收300億元

按照現行機制，若有關土地屬於私人土地，丁屋落成發出滿意紙5年後出售可毋須補地價。「專業清算師」指出，若上述1.3萬間丁屋全部免補地價出售，以平均約物業市值15%計算，即政府已少收300億元收入。

已去信投訴　暫無實質回覆

「專業清算師」說，他們早前已去信申訴專員公署、廉政公署及地政總署投訴，暫時未有實質回覆。他們又指，會向「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）投訴，指政府防止洗錢黑不力、偏袒鄉黑。

根據網上資料，「專業清算師」曾就何君堯祖墳非法佔用政府土地向政府投訴，又曾呼籲網民就南邊圍一帶的僭建物，向屋宇署問責等。

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