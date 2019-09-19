【逃犯條例】海洋公園入場人減　惟哈囉喂早鳥預售較去年增25%

一年一度的海洋公園「哈囉喂全園祭」將於10月4日開鑼，惟修例風波至今未平息，入場人次或因而受影響。海洋公園行政總裁李繩宗表示，明白到萬聖節活動的主要目標市場為年輕人，因此已加強宣傳，而今年推出的早鳥優惠，預售情況較去年多25%，他又強調活動期間，將與港鐵等機構就交情況作配合。 退休在即的李繩宗又又指，任內經歷無數挑戰，當中包括沙士，他形容，是次社會運動亦可算是非常有挑戰性。 海洋公園被指人流大跌，惟有到場的遊客則表示「玩得非常舒服」，「住咗香港十幾廿年，都未試過玩得咁爽唔洗排隊，遊戲玩10次都得。」亦有內地旅客指，「有機會可以再來！」

海洋公園「哈囉喂全園祭」將於今年10月4日起，在指定時間期間的10日內，開放給觀眾參與。（張浩維攝）

李繩宗：集中向本地市民宣傳 保持人流

至今年六月起，因《逃犯條例》引發的衝突，至今仍然未有平息，海洋公園一向為遊客必去的景點，同樣受到影響，海洋公園行政總裁李繩宗表示，入場人數的而且確有所影響，但由於本地客未有減少，加上萬聖節大型節目即將推出，因此，現時主力向本地市民宣傳，保持人流，他說：「剛過去的暑假少咗26%人次，明白到全港嘅旅遊業亦有嚴重嘅影響，現時集中谷本地客。」

被問到萬聖節活動主要客群為本地年輕人，惟園內活動時間為星期五至星期日，會否擔心因社會運動而令入園人數減少，李説，「我哋今年出咗好多Halloween宣傳片，點擊率都幾高，有大家都鍾意嘅羅蘭姐同林雪，應該有所作用，依家再計劃會喺唔同嘅地方作海報宣傳，希望有所作用。」現時沒有計劃改於星期一至星期四推出有關活動。

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對於近月，港鐵不時會因社會活動而關閉部份車站，當中包括金鐘站，李繩宗表示，公園已經跟港鐵有所聯繫，相信問題不大，強調一旦有狀況將會有所安排，但細節仍在計劃中。

退任在職 李繩宗形容今年「有挑戰」

即將退任的他，對於任內主持最後一屆萬聖節活動時有「重大挑戰」他説：「我服務咗海洋公園20幾年，經歷過無數嘅挑戰，其中沙士嘅時候，都係好艱難，仲有之前所經歷種種問題⋯但當然，今年亦都係一個非常有挑戰嘅一年。」

當中分為6大主題鬼域，由每日下午5時起海洋公園將會變成「鬼域」，全個園區都加入恐怖元素。（張浩維攝）

海洋公園「哈囉喂全園祭」將於今年10月4日起，在指定時間期間的10日內，開放給觀眾參與。當中分為6大主題鬼域，由每日下午5時起海洋公園將會變成「鬼域」，全個園區都加入恐怖元素，並新增晚間巡遊表演，地獄使者抬棺出殯破地獄，遊人甚至去廁所都有突如其來的「恐怖體驗」，男廁及女廁的驚嚇情況亦會各有不同。

記者今日到園內視察，公園內的遊人的確較以往減少，有別於去年「人迫人」的景況。（張浩維攝）

內地團客林女士（右一）表示今日園內人流不多，玩得舒適，又認為香港「舒適又安全」。（梁煥敏攝）

周同學表示，於Facebook得知旅客減少而入場遊玩，「依家啲遊戲玩10次都得啦！」（梁煥敏攝）