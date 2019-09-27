粵劇服飾巨匠陳國源作品赴美展覽　設計可分拆帽飾得名伶青睞

今年86歲的粵劇服飾巨匠陳國源，製作帽飾、戲服逾60載，更獲新馬師曾、陳錦堂、鄧碧雲等多位粵劇名伶的青睞。他粵劇演員出身，深知演員生活並不富裕，因此設計出可配合不同角色而拼拆的文武髻，顛覆一組帽飾只能配合一種角色的傳統。陳國源所設計的戲服及帽飾，早前亦遠赴美國洛杉磯參展，揚威國際。

陳國源製作粵劇帽飾和戲服逾60載，他指，因年輕時獲得大佬倌青睞，因此「奮身都要做到好為止。」（李澤彤攝）

小販走進戲院 演員變成帽飾大師

陳國源的粵劇人生始於18歲，他當時在普慶戲院旁做小販，奈何生意慘淡，幸好有「好心人」介紹他到戲院工作，他自此便進入到粵劇世界。初時，他和大多演員一樣，都是做「兵仔」出身，惟成為演員四年後，事業仍無太大起色，因此決定退居幕後。他指，做演員「個個都希望爭做最紅個個」，但大部份演員「到真鬚假牙（的年紀）都係做五六線演員，輪到自己將來又點？」身為演員而望不到未來，約在1950年，陳國源便決定轉戰幕後，製作帽飾。

戲班中處處都是學習機會，陳國源直言製作帽飾的手藝多靠自學，平時「看得多，研究得多」加上活學活用，製作概念便自然在腦海浮現。因為人脈廣，陳國源在初出茅廬時，便得到粵劇名伶的賞識，新馬師曾、陳錦堂、鄧碧雲等人都成為他的常客，但他並不因此自滿，「初時頭飾嘅材料不夠靚，還在研究，但大老倌舉薦我，所以奮身都要做到好為止。」

演員出身的陳國源深知大多演員生活並不富裕，因此設計出文武髻。文武髻可分拆、拼合而配合不同角色。為演員省去大量費用，一推出便大受歡迎。（李澤彤攝）

感嘆演員生活不易 設計文武髻配合不同角色

正正是曾經擔任演員，陳國源深知大多演員生活並不富裕，因此在製造帽飾時也不敢使用過於昂貴的材料，「人哋好辛苦，貴根本冇本幫襯。」因此，陳國源設計出可以自由搭配的文武髻。他說以前一個角色只能佩戴一組帽飾，「對於消費者而言好浪費」，於是他設計一種將文髻和武髻結合的帽飾，演員可配合不同角色，拆開或合併使用，亦可加入不同配件，令一組帽飾配合不同角色需要，「做神仙又得、做公主又得，做皇后又得。」而「神仙公主要變成女將，加一個額落去，就可以變成穆桂英等威武角色。」文武髻為演員省去大量費用，一經推出便大受歡迎，至今仍有人模仿。

陳國源曾為不同角色設計戲服，其中有龍袍（右）和書生裝（左）。（李澤彤攝）

通宵工作沒有怨言 他人有他人的艱難

由演員轉型為帽飾師傅，在1965年後，陳國源更開始製作粵劇服飾，獲得林家聲、任劍輝等多位名伶青睞。陳國源憶述，在粵語長片盛行的時代，因劇組趕開鏡，當編劇派了劇本，接到工作後便「不睡覺都要做」，「後生時做三四晚通宵」也是常事。對於工作的忙碌，陳國源毫無怨言，指「別人有別人的艱難。」

陳國源自1965年起製作戲服，訪問當日他展示一套書生角色的戲服。（李澤彤攝）

憂心粵劇進入青黃不接之時

年輕時通宵達旦工作不感疲倦，轉眼間已到耄耋之年。在粵劇界打拼逾60載，陳國源仍未感厭倦，即使在家中亦堆滿戲服。「有心機、有毅力」是他的不二法寶，粵劇服飾對他而言更是「一級藝術品」。今年八十有六的他坦言打算在今年退休，為粵劇付出大半生，陳國源慨歎粵劇已進入青黃不接之時，「我們擔憂將來粵劇冇咩觀眾睇。」問及他是否有收徒，好讓手藝後繼有人，他坦言，大部份學生都是「貪興趣、貪得意、當成娛樂。」但真正選擇入行的卻少之又少。他指，戲服行業收入不高，「點做啊，咁艱難，收入唔多，咁辛苦，邊個做啊？」

帽飾、戲服九月在美國展出

對於作品能到美國參展，陳國源坦言深感滿足，雖然未能親身到美國參與展覽，但「起碼都是推廣粵劇的一份子。」 期望藉此能讓更多人認識粵劇。陳國源的戲服和頭飾，早前在洛杉磯的旅發局推廣活動中展出。（詳見另稿）