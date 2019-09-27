【洛杉磯直擊】旅發局冀吸美國千禧世代旅客　探索海陸空深度遊

旅發局早前在美國洛杉磯舉辦推廣活動，在世紀城（Century City）的Westfield商場設立展區，將中銀、滙豐、凌霄閣等香港地標，以及茶餐廳、舊城中環、粵劇戲服帶到現場，讓美國民眾了解另一面的香港。 旅發局主席彭耀佳指，以往美國遊客以銀髮族為主，但隨着工作模式和年輕消費群的興起，希望吸引美國千禧世代年輕旅客，以及大灣區一程多站旅遊。 記者：勞顯亮 美國洛杉磯直擊

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建築師兼藝術家蕭國健（Stanley），將香港的唐樓、中銀大廈、滙豐總行、IFC和山頂凌霄閣，加上澳門的大三巴和廣東江門的碉樓，變成展覽帶到洛杉磯。他說3月開始構思和籌備，靈感來自維港景色，再加上代表香港的福鼠金錢、扇形團等。

香港的幾個展館，設置了茶餐廳、舊城中環、粵劇戲服和傳統花牌，正是旅發局希望向美國遊客推薦的文化旅遊特色。當中帶來美國展出的粵劇戲服和帽飾，是由巨匠陳國源製作，受到粵劇名伶青睞。

旅發局主席彭耀佳（左）希望吸引美國千禧世代旅客，探索香港深度遊。（勞顯亮攝）

旅發局主席彭耀佳說，希望向美國西岸的旅客推薦香港，因為西岸有洛杉磯、三藩市、西雅圖等多個直航香港的航點，「直航對長途旅客是一個重要元素，西岸富有、對亞洲市場有興趣。」

旅發局在洛杉磯舉辦活動，吸引美國遊客來港。活動設置港式茶餐廳。旅發局主席彭耀佳（右）、署理總幹事葉貞德（中）和製作展覽的建築師蕭國健（左）。（勞顯亮攝）

半小時車程可玩盡海陸空

以往美國訪港旅客以銀髮族為主，彭耀佳說，因為美國打工仔假期較少，未必選擇長途亞洲旅行，所以不少人退休後才第一次去亞洲，會選擇香港作為門戶。但現時這種旅遊觀念，已隨時代轉變，「千禧世代年輕人，做自由職業，沒有十日假期局限，很願意體驗新事物，所以吸引千禧世代來香港玩。」

千禧世代亦不再只鍾情於香港的購物和美食，更喜歡舊城中環、深水埗等特色地方，以及行山、離島等，彭耀佳說，在香港一個大都會，半小時車程可以玩盡海陸空，對於外國人來說很新奇有趣，「香港很多細微有趣的地方，之前沒有留意到原來旅客非常有興趣。」

此前有旅客從香港過關到中國內地時，被公安檢查電話，被迫刪除與反修例遊行有關的相片。（資料圖片 / 羅君豪攝）

拓展大灣區一程多站 過關查電話或損信心

另一個吸引遊客的地方，是大灣區的一程多站旅行，將會以港珠澳大橋和廣深港高鐵為賣點。「港珠澳大橋這麼宏偉的建築物，很多人都想嘗試。美國沒有高鐵，想體驗高鐵，香港是一個很好的地方。」彭耀佳說。

香港的反修例示威衝突持續，多個陸路口岸，包括羅湖、福田以及西九龍高鐵站，均有公安檢察旅客的電話，看看有無參與遊行示威，更有人被迫刪除相片，此前有旅客表明因此而擔心。旅發局署理總幹事葉貞德相信只是個別情況，又指有同事回內地公幹時並無被檢查電話，但她並無回應如何令海外旅客有信心經香港到大灣區一程多站旅行。

有美國的民眾認為香港的示威不會令其卻步到港，但美國旅遊業界直言希望香港盡快恢復平靜，旅發局亦籌備「香港再出發」計劃，待局勢平靜後可立即推出。（詳見另稿）