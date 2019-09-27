【洛杉磯直擊】旅發局籌備「香港再出發」　局勢平靜後即啟動吸客

反對修訂《逃犯條例》的示威衝突持續三個多月未有平息，8月訪港旅客的數字按年大跌40%，多國向香港發出旅遊警示。不過旅發局的海外推廣活動就未有停下來，早前更到美國洛杉磯，向當地旅遊業界大派定心丸。旅發局主席彭耀佳接受《香港01》訪問時認為，香港仍然安全，希望局勢平靜後，可以迅速啟動推廣活動。 有美國民眾接受訪問時坦言，香港示威未令他們卻步，但部份當地有主打香港團的旅行社生意就跌逾40%，業界期望香港局勢盡快平靜。 記者：勞顯亮 美國洛杉磯直擊

商務及經濟發展局局長邱騰華（中）、旅發局主席彭耀佳（右），早前主持洛杉磯旅遊推廣活動開幕禮。（勞顯亮攝）

財政司司長陳茂波早前在網誌透露，初步統計8月訪港旅客按年大跌40%，而7月的正式統計就按年跌4.8%，現時跌勢加劇。美國是訪港旅客第四大市場，但2018年美國過夜旅客的總消費係位列第二，僅次於中國內地。

從6月至今，每個周末香港遊行示威的新聞，各區都有警民衝突，警方多區使用催淚彈和橡膠子彈，美國民眾對這些新聞畫面已相當熟悉，會否令他們卻步到香港旅遊呢？

美國旅客：鬥爭衝突每個國家的一部份

洛杉磯市民Borna和Yas直言有看到香港的示威新聞，雖然不太了解詳情，但知道香港人在爭取民主自由，他們說不會覺得香港危險，仍然會想去香港旅遊，祖籍伊朗的Borna更說，很多美國人都以為伊朗很危險，但其實並非如此：「我依然會去伊朗旅遊」。

另一位洛杉磯市民Tania更說，世界各地都有遊行示威，要了解一個地方更應去看看當地的抗爭，「世界已經不像以往那麼安全，每個角落都有示威、打鬥、戰爭，這不會令我不去某個地方。因為我來自中東，我知道這些背景和發生什麼，不會阻礙到訪。每個國家都有一些抗爭，如果你想去一個國家，更應該去看那裏的文化、鬥爭、衝突，這是遊覽這個國家的一部份。我認為這些不會讓我卻步，即使有示威我仍會去香港。」

示威者曾經堵塞機場，一度令機場關閉。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

旅發局即時教旅客避開衝突區域

旅發局早前在洛杉磯舉行推廣活動，商務及經濟發展局局長邱騰華主持開幕禮時表示，香港的網絡四通八達，旅客可以香港作為門戶，探索香港、澳門及大灣區其他城市既多元且獨特的旅遊體驗。邱騰華在洛杉磯的貿發局活動演講時遇到示威，但旅發局活動則未見示威者踩場。

旅發局主席彭耀佳指美國的旅遊業界仍然很關心香港，希望了解最新的情況，「這個時候，美國和其他地方的遊客都會問我們，香港是否安全，他們看到電視的畫面，當然有擔心。我們做旅遊推廣並做非一朝一夕，是長期的活動。很多人相信，香港示威有時限，會有完結的時候，在等這個日子後再來香港玩。」

每逢有示威衝突，旅發局職員都留意着新聞直播，用通訊軟件回覆旅客的查詢，如當刻應該避免到哪一區等等。早前有多個大型的MICE（會議展覽及獎勵旅遊）團體如期訪港，包括在荃灣衝突當日入住荃灣區的酒店，旅發局亦實時與酒店及旅客溝通，最後安全如期到達。彭耀佳說，並無收到有MICE旅客要取消行程。

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無旅客受傷 局勢平靜後即推吸客活動

在警民衝突期間，有路過的外籍人士被警員推跌，亦有外籍人士被捕，均為來港工作的人士，彭耀佳說，一直有與與駐港領事館聯繫，以往並無訪港旅客受傷。

多國向香港發出旅遊警示，彭耀佳認為，部份警示是該國對國民有所提醒，並不代表香港危險，政府和旅發局一直有與外國駐港的領事，以及各國的旅遊業界溝通，會爭取取消旅遊警示。

旅發局正籌劃「香港再出發」計劃，待局勢平靜就可以即刻啟動，希望海外旅客盡快回港，但未有詳情。至於洛杉磯的推廣活動，早在年初就籌辦，未有因反修例示威而暫緩。彭耀佳說，美國西岸洛杉磯、三藩市、西雅圖等多個地方有直航班機到港，希望吸引千禧世代較年輕的消費群體來香港，探索深水埗、中環舊城等文化舊區，亦希望吸引一程多站遊覽大灣區的旅客。（詳見另稿）

美國業界：無旅客取消行程 惟新增預訂減少

美國當地主打香港旅行的業界生意亦開始受影響。國泰航空美洲區市務及銷售副總裁Patrick Mitchell說，受中美貿易戰和經濟大環境影響，生意在反修例示威前已下跌15%，現時跌勢加劇至30%。

從香港移民到美國的皇家假期行政總裁黃裕豪，直言生意大減四成，希望政府應該告訴外界香港仍然安全，「除非情況愈來愈差，我才要將我的生意重點轉移，將香港的佔比慢慢減少，但我很有信心香港應該無問題。」

Avanti Destinations是面向企業客戶的旅行社，其營運總裁Mark Grundy說，沒有已預訂旅客取消行程，但之後的銷售就受影響，認為香港局勢恢復平靜，生意可以迅速恢復。他認為香港是亞洲門戶，局勢不穩或令旅客選擇到其他地方轉機。而主打家庭和高端旅遊的Sita World副總裁Laudie Hanou直言，價格未必是旅客首要考慮因素，酒店減價促銷未必能吸客。他們又以法國巴黎黃背心示威作比較，認為只要避開示威區，可以放心旅遊，但政府要令遊客有信心。