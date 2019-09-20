「光復屯門公園」明日遊行上訴得直獲批　遊行時間下午2時至5時　

屯門公園衛生關注組向警方申請明日（21日）舉辦「光復屯門公園」遊行，日前警方就遊行發出反對通知書拒絕申請；關注組提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日（20日）就上訴進行聆訊，由委員會副主席陳耀莊主持。 警方表示反對遊行，並指過往兩次均出現暴力事件，而且遊行路線會途經區內交通樞紐。會上申請人之一巫堃泰提出替代路線，以及增加糾察人數至100人，以維持秩序。 上訴委員會考慮雙方陳詞後，稱大多數委員接納上訴，宣布上訴得直。惟委員會將遊行時間改為下午2時至5時，遊行路線則不變。警方將於稍後時間發出不反對通知書。

網民、屯門街坊於7月初曾發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾。（羅君豪攝／資料圖片））

發起人之一的巫堃泰表示，是次遊行要求警方、康文署及社會福利署加強聯合執法，解決多年來屯門公園的噪音問題。他們亦希望透過是次遊行，爭取市民對屯門區議會取消屯門公園自娛區的決定。他表示，周一（16日）與警方的會面上，另一名申請人林宇軒沒有機會與警方商討遊行實際安排，又指警方當日只允許一名申請人出席會面，認為警方有意打壓。

「光復屯門公園」遊行共同發起人巫堃泰表示是次遊行的主要訴求為解決多年來屯門公園的噪音問題，要求警方、康文署及社會福利署加強聯合執法。（王海圖攝／資料圖片）

屯門分區助理指揮官（行政）陳飛雄則表示，基於主辦人未能確保公眾安全，所以按《公安條例》發出反對通知書。他表示，過往遊行主辦人未能維持秩序，於7月6日及8月5日所舉辦的遊行集會都出現暴力行為，而且是次遊行途經屯門鄉事會路，可能阻塞主要交通樞紐。

巫堃泰回應時表示，今次會增加糾察人數至100名以維持秩序，強調主辦方已盡最大努力，亦願意提供替代路線，惟警方在星期一的會面上並未予他們機會詳述。陳飛雄回應時指，對星期一會面安排感到抱歉，表示會檢討。