【連儂牆】非商業宣傳品不可即清　食環署職工會：需地政總署鑑定

反對修訂《逃犯條例》的爭議持續，更在香港遍地開花，多區出現自發設立的「連儂牆」，市民以便利貼紙書寫心意；不過「連儂牆」亦引起反對者不滿，要求食環署清理。食環署職工權益會今日發布聲明澄清，指「連儂牆」非商業性宣傳品，不可即時清理，需要經由地政總署鑑定後，才可採取聯合行動清除。

近日多區出現自發設立的「連儂牆」，市民以便利貼紙書寫心意；不過「連儂牆」亦引起反對者不滿，要求食環署清理。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

聲明指，近日網上流傳一則呼籲市民向食環署舉報發現「連儂牆」的圖片，內容指「如見有連『燶』牆，立即至電食環署清理海報」。食環署職工會指有關圖片訊息令市民誤會以為有舉報，食環署便會即時清理，強調此訊息內容實屬錯誤。

食環署職工會表示，現時各區出現的「連儂牆」標貼乃非商業性的宣傳品。食環署有清晣指引，非商業性宣傳品必須由地政總署鑑定後，在有需要採取聯合行動時，食環署才會提供人手協助相關部門清理。

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澄清聲明中並列出食環署處理商業性宣傳品相關的工作指引，表示政府各部門有不同分工，管制宣傳品的工作除了食環署之外，九廣鐵路公司、房委會及漁護署等都可行使職權，採取行動；且若其他政府部門發起聯合行動時，食環署會提供人手機車輛支援。

食環署職工會指，食環署的首要考慮是保持環境衛生，涉及政治性的非商業性違例街招海報已非單純環境衞生問題，故處理上與商業性的違例街招海報有所不同。食環署職工會同時亦指有媒體錯誤引導，令食環署前線員工承受不必要的工作壓力，且遭到「失職的無理指控」，對此食環署職工會深感遺憾，強調「食環署前線員工執行任務時必定根據相關法例和工作指引，不偏不倚服務市民」。

對於連儂牆的爭議，食物及衞生局局長陳肇始上周四（11日）回應指，正評估不同地區「連儂牆」的環境衞生問題。