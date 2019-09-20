【DQ覆核．上訴理據】區諾軒指其議席被取消　等同剝奪選民權利

香港眾志周庭就「3.11」港島立法會補選提選舉呈請，法庭本月初裁定周庭勝訴，這裁決令在補選中勝出的立法會議員區諾軒，被裁定為「非妥為當選」。區諾軒今（20日）就結果向終審法院申請上訴許可，上訴文件提到即使法庭裁定周庭勝訴，在選舉中被視為「Plan B」而獲勝的區諾軒也應是「妥當地當選」，若區諾軒的議席被取消，即等同剝奪選民的權利。

區若軒指作為周庭「Plan B」的他，補選中當選已證明了選民的意願。(黃寶瑩攝)

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周庭提呈請陷於兩難

區諾軒在上訴文件提到，周庭在預料到將會被選舉主任DQ時，向公眾宣布推行「Plan B」，讓區諾軒代為出選，最終他亦當選為立法會議員。但周庭提出的選舉呈請，卻令她陷入兩難狀態，因提出選舉呈請勝訴，可能令其「Plan B」區諾軒失去議席。但若被DQ的候選人因害怕「Plan B」失去議席而不提出選舉呈請，便將無法阻止選舉主任濫用權力，相信情況並非立法原意。

選舉主任錯由無辜的人承受

區續指，選舉主任錯誤及非法地宣告候選人提名無效，但其他無辜的人卻要為其錯誤付出代價，唯一補救方法是法庭根據《立法會條例》第67條行使酌情權，裁定在選舉中沒有人「非妥當地當選」。