【DQ覆核】區諾軒哽咽　確認或喪失議席：為了民主運動需付代價

香港眾志常委周庭去年報名參加立法會港島區補選，選舉主任裁定眾志曾經提「民主自決」綱領，裁定她的提名無效。周庭質疑選舉主任程序不當，未有給予回應的機會，早前向高等法院提出選舉呈請。高院法官今（2日）頒下判詞，裁定周挑戰選舉主任決定的司法覆核勝訴，現任立法會議員區諾軒的當選亦變成不妥當。 區諾軒下午見記者，承認裁決結果代表他一年多的議會生涯將告一段落，但他強調，為了民主運動需代價，個人得失不重要，而周庭的勝訴，正正是摑政府一巴，選舉主任應該引咎下台。

區諾軒確確認將喪失議席，強調為了民主運動需付代價，若其議席能換取其他人的參選資格，屬伸張正義。言畢他語帶哽咽。（羅國輝攝）

「這是時代對我區諾軒的要求」

區諾軒表示，法院的裁決標誌著他一年多議員生涯告一段落，不過，周庭勝訴，同時刮了政府一巴，反映選舉主任鄧如欣的做法違反程序公義，剝奪了香港市民的公民權利，「請問主事者可否引咎辭職、問責下台」？

民主派透過司法覆核挑戰港府，區指，很多市民和他說：「區軒，當選艱難，當選後一定要保住議席。」但他認為，若果一個人的議席，可以為接踵而來的區議會、立法會選舉候選人重奪參選資格，如果因為這次案例，可以影響劉小麗選舉呈請的訴訟，和陳凱欣的資格，「那麼，縱使天塌下來也要伸張正義，Let the justice be done though the heavens fall，這是時代對我區諾軒的要求」。

區諾軒引述前英國首相邱吉爾在二戰的名語：「我們絕不投降！」稱會在議會外繼續發聲。又指一宗選舉訴訟，只是一樁小戰役，他的個人得失，「必須放在香港公義成敗去看」，「無論在任何崗位，我都感到十分光榮！」

被問到是否要交還薪津，他稱暫時未收到通知，應由立法會陳維安處理，若收到最新消息會再作公布。對於會否提出上訴，他稱暫時言之尚早，又指不排除會參加補選。

哽咽稱：身為立法會議員 人生最光榮一刻

區又表示，民主派只有透過司法制度才能挑戰不公義的制度，對於因此令民主派失去一個議席，他相信市民必定諒解。但他提醒，儘管周庭勝訴，但公義的路仍未能全面實現，因法庭再次確立陳浩天案的原則，衷心擁護基本法的字義，任何主張獨立、自決仍然違反基本法，他憂慮選舉主任的主觀意願，會繼續DQ民主派候選人。

他指，目前為止可能會受即時影響的，是作為立法會議員開會和投票，但仍要等立法會秘書處通知。

最後他對立法會辦事處的同事及記者表示感謝，並哽咽道，「身為立法會議員是人生最光榮一刻」。