【DQ覆核】區諾軒哽咽　確認或喪失議席：為了民主運動需付代價

香港眾志常委周庭去年報名參加立法會港島區補選,選舉主任裁定眾志曾經提「民主自決」綱領,裁定她的提名無效。周庭質疑選舉主任程序不當,未有給予回應的機會,早前向高等法院提出選舉呈請。高院法官今(2日)頒下判詞,裁定周挑戰選舉主任決定的司法覆核勝訴,現任立法會議員區諾軒的當選亦變成不妥當。 區諾軒下午見記者,承認裁決結果代表他一年多的議會生涯將告一段落,但他強調,為了民主運動需代價,個人得失不重要,而周庭的勝訴,正正是摑政府一巴,選舉主任應該引咎下台。

區諾軒確確認將喪失議席,強調為了民主運動需付代價,若其議席能換取其他人的參選資格,屬伸張正義。言畢他語帶哽咽。(羅國輝攝)

「這是時代對我區諾軒的要求」

區諾軒表示,法院的裁決標誌著他一年多議員生涯告一段落,不過,周庭勝訴,同時刮了政府一巴,反映選舉主任鄧如欣的做法違反程序公義,剝奪了香港市民的公民權利,「請問主事者可否引咎辭職、問責下台」?

民主派透過司法覆核挑戰港府,區指,很多市民和他說:「區軒,當選艱難,當選後一定要保住議席。」但他認為,若果一個人的議席,可以為接踵而來的區議會、立法會選舉候選人重奪參選資格,如果因為這次案例,可以影響劉小麗選舉呈請的訴訟,和陳凱欣的資格,「那麼,縱使天塌下來也要伸張正義,Let the justice be done though the heavens fall,這是時代對我區諾軒的要求」。

區諾軒引述前英國首相邱吉爾在二戰的名語:「我們絕不投降!」稱會在議會外繼續發聲。又指一宗選舉訴訟,只是一樁小戰役,他的個人得失,「必須放在香港公義成敗去看」,「無論在任何崗位,我都感到十分光榮!」

被問到是否要交還薪津,他稱暫時未收到通知,應由立法會陳維安處理,若收到最新消息會再作公布。對於會否提出上訴,他稱暫時言之尚早,又指不排除會參加補選。

哽咽稱:身為立法會議員 人生最光榮一刻

區又表示,民主派只有透過司法制度才能挑戰不公義的制度,對於因此令民主派失去一個議席,他相信市民必定諒解。但他提醒,儘管周庭勝訴,但公義的路仍未能全面實現,因法庭再次確立陳浩天案的原則,衷心擁護基本法的字義,任何主張獨立、自決仍然違反基本法,他憂慮選舉主任的主觀意願,會繼續DQ民主派候選人。

他指,目前為止可能會受即時影響的,是作為立法會議員開會和投票,但仍要等立法會秘書處通知。

最後他對立法會辦事處的同事及記者表示感謝,並哽咽道,「身為立法會議員是人生最光榮一刻」。