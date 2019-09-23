【逃犯條例】家長憂社會氣氛礙讀書　赴英留學查詢倍增且初小化

赴英升學一直是不少港生的選擇，在反修例風波持續下，或催化更多人提早海外留學。有升學機構表示，鑑於近月社會紛擾動盪，有不少家長不欲子女留港讀書，在過去暑假接獲約三百宗到英國升讀中小學的查詢，比去年同期急升一倍，當中包括有任職警察的家長，因擔心子女會在校園受到欺凌，遂意安排子女盡早出國讀書。 機構又指，近月申請升學年齡更有年輕化趨勢，由以往11至13歲，提早到5至7歲已考慮申請海外升學。

英識教育董事陳思銘（圖左）表示，近月社會氣氛下，查詢英國升學人數有所增加。（胡家欣攝）

赴英升學查詢兩月急升一倍

反修例運動持續，社會躁動氣氛蔓延至校園。英識教育董事陳思銘表示，機構在七、八月收到約三百宗赴英國升學的家長查詢，比去年同期升一倍，當中申請者年齡介乎5至17歲。他指，六月至今，成功透過機構前往英國私立院校就讀的個案合共有132宗，比去年55宗急升近1.5倍。

他表示，在接觸查詢過程中，不少家長認為，在現時社會氣氛下，本港讀書氣氛「唔開心」，亦不希望子女參與政治運動，故考慮提早安排子女出國讀書，當中包括有任職警察的家長，因擔心子女會在校園遭受欺凌，希望盡早將他們送往外國讀書。

海外升學年輕化至初小階段

根據英國私立學校聯會數據，去年有120名港生赴英就讀寄宿小學，今年開學至今，報讀2020年入學的人數已超過120人。陳思銘表示，留意到海外升學有年輕化趨勢，由以往最低11至13歲，提早到5至7歲。他指，有較受歡迎的寄宿小學，更有約60名港生競逐2個學額，競爭比去年升一倍。

英校留意港局勢 願意多支援接收7歲以下學生

陳思銘指，手上處理約20宗赴英升讀初小的申請，學生年齡屆乎5至7歲，部份已成功辦理明年入學申請，但暫未統計相關數字。他指，英國預備學校的寄宿年齡門檻為7歲，若低於這個年齡則為日校生，過往學校不會招收這個年齡層的海外生，因為需要處理「陪讀」家長的簽證，但近月他查詢過百間英國寄宿私校，部份學校均因應香港局勢，願意提供簽證及行政支援。

不過，面對留學年輕化的趨勢，陳思銘提醒，家長要謹慎考慮升學申請，若然子女是七至十歲，應尊重子女個人意願，以及心智是否成熟；而且若入學年齡更輕，家長或需要考慮同赴當地陪讀，但當地不少寄宿學校位置偏遠，即使搬入附近社區，亦需要時間適應。同時，家長亦要注意各寄宿學校文化不同，以協助子女融入校園生活。