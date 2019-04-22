【海外升學】擺脫填鴨式教育港生赴南加州留學　顧問：中三始籌劃

消委會早前一項調查顯示，每年約有1.8萬名港生有意到海外升學，現約有3萬名學生正在海外留學；當中，有10.7%受訪學生表示希望到美國升學。有正在南加州大學的學生表示，在美國讀書較「香港填鴨式教育」自由，惟需負擔高昂學費，每年學費約55,320美元，相當於港幣約43.1萬元；同時，還需要適應與香港完全不同的社會，入夜後更要避免「誤闖」某些治安較差的街區。 升學顧問表示，加州系的院校不限報讀課程數量，國際學生亦較容易適應當地文化，因此當地院校成為不少港生的熱門選擇，惟普遍美國頂尖大學會透過審視申請者中三至中六期間的成績、課外活動，以及SAT、TOEFL考試成績；因此，有意入讀當地頂尖大學的學生，中三便要開始籌劃。

南加州大學（USC）校園環境。（鄺曉斌攝）

究竟留學南加州實際情況如何？南加州大學港生會會長何光浩、副會長馮裕晴及許嘉輝，在洛杉磯接受《香港01》訪問。正就讀工商管理（金融與商業經濟）學士課程的許嘉輝認為，在美國讀書較「香港填鴨式教育」自由，且能接觸不同族裔、背景的學生。他指出，校園內有家庭背景優越的學生，例如「石油王子」，亦有學生是當地農民後代、露宿者後代，「香港地可能係讀書、返學、搵錢，但美國好多人係嚟搵人生意義。」

許嘉輝又表示，包括南加州大學在內的私立大學，大多採用小班模式，與教授的溝通交流時間相當多，並能自由組合不同類型的學科。

南加州大學港生會會長何光浩（中）、副會長馮裕晴（左）及許嘉輝（右）。（鄺曉斌攝）

雖然私立大學具備優勢，惟有意升讀的港生必須留意所需學費。馮裕晴畢業於本港傳統名校聖保羅男女中學，中學文憑試（DSE）考獲最佳六科成績31分，當年雖然獲香港大學工商管理學士取錄，最終仍決定入讀南加州大學，目前正就讀國際關係（環球商業管理）學士課程。

學費連住宿每年最少5萬美元

馮裕晴指國際學生與當地學生的學費無分別，同樣十分高昂。根據南加州大學的資料，2018年秋季入學的本科課程，每學期學費為27,660美元；以每學年共兩個學期計算，每年須繳交學費55,320美元，相當於港幣約43.1萬元，另外還需負擔新生雜費、保險、住宿費及生活費等開支。

入夜後要留意治安問題

此外，適應與香港完全不同的社會，亦是一大挑戰。馮裕晴表示，其停泊在室內停車場的私家車，曾被人「扑爆」車窗盜竊；入夜後的駕駛路線，亦需特別注意要避開某些區域，她曾試過「誤闖」到一個治安相對差的街區，停車等候交通燈號時，有人手持斧頭、不懷好意地敲打其車窗，嚇得她立刻驅車「逃走」。

+ 4 + 3 + 2

外地留學發展方向如何？會否與港脫節？正就讀傳理系學士課程四年級的何光浩表示，打算在畢業後應回港發展，他曾利用二年級的暑假空檔，「回流」到香港有線電視的娛樂及飲食節目實習，汲取工作經驗。

（鄺曉斌攝）

美國私立大學實力強勁 包括哈佛、耶魯、史丹福等

有別於本港目前設八大資助大學以及兩所私立大學，即樹仁大學及恒生大學；美國的大學主要分私立及公立，惟情況並非如香港般「傾斜」，且當地私立大學的實力強勁，包括哈佛大學、耶魯大學、史丹福大學、麻省理工學院、南加州大學等，均為私立大學。

海外升學顧問機構ARCH Education合夥創辦人及總監余雅穎表示，就加州地區公立大學而言，主要分加州大學（UC）系統及加州州立大學（Cal State）系統，當中UC系的院校大部分躋身全美50強，當中以加州大學洛杉磯分校（UCLA）及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）最為人熟悉；私立大學方面，則數史丹福大學、加州理工學院及南加州大學。

頂尖大學會審視申請者中三成績

余雅穎表示，部分競爭較大的頂尖大學，例如私立大學及UC系統，會審視申請者中三至中六的校內成績、課外活動、社會服務，以及SAT、TOEFL考試成績，衡量相關學生的「綜合能力（all-round ability）」；由於相關院校一般於每年1月至3月期間公布取錄結果，因此DSE成績對相關申請者而言，重要性相對較低。

然而「針無兩頭利」，余雅穎提醒，學生有意入讀上述大學，便需要由中三開始籌備；據她觀察，部分學生在中五、中六時才開始「發力」，惟中三、中四的成績較差，最終削弱其競爭力。

余雅穎強調，加州的社區學院（Community College）制度完善，大部分學生完成兩年制課程後，均能順利升讀加州或其他州份的大學，不少港生亦是循此途徑躋身私立大學及UC系統。