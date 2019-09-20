車長稱被迫花近5萬買會籍案　女銷售員堅稱：事主非常樂意購買

24歲九巴站長在銅鑼灣街頭被男子截停，指「簽個名就有贈品」；之後被帶上FFG健身中心，聲稱遭一名女銷售員和一名女教練涉嫌扣起他的身份證、信用卡和提款卡等，迫他用接近4萬9千元購買5年會籍及教練堂費用。其中女銷售員等被控一項具威嚇性的營業行為罪，銷售員否認指控，案件於東區裁判法院續審，女銷售員今出庭自辯，完全否認曾威迫事主買課程，指事主非常樂意地購下會籍，更指事主是笑著與她對談的。

女銷售員被告李紫彤自辯稱，事主非常願意購買會籍，更笑著與她對談。(呂樂謙攝)

兩名被告為首被告李紫彤（26歲），任職女銷售員；次被告劉穎茵（28歲），任職女教練；二人被控一項作出具威嚇性營業行為罪。劉早前已認罪，劉案件押後至10月28日判刑。李否認控罪，需開庭審訊，裁判官今聽罷李的自辯後，將李的案件押後至10月4日宣判。

被指已同意付款不能反悔

事主伍梓朗日前供稱，去年6月22日在銅鑼灣被帶至FFG 健身中心後，由兩名被告接待。劉首先為事主做身體檢查，並問他想不想改善體格上的問題，又問事主將來想改善身體哪個部位。

其後，李叫事主填寫個人資料，並著他交出身份證、銀行卡及信用卡以核對姓名。約一分鐘後，李交還身份證給事主，並聲稱已幫他入會，要事主支付4萬多元。事主稱當時曾質疑李為何使用他的信用卡，但李稱他已經簽署付款同意書，不能反悔。

事主稱當時好驚好亂

事主稱，當時他感到「好亂、好愕然、好驚」，試圖致電同事求助，但李不准他講電話。事主更被迫讓李檢查手機，確保事主沒有偷偷錄音。劉又聲稱公司設有七天冷靜期內，遲點可以退會，但其實合約上並無此條文；最終事主在不情願下過數才獲發還信用卡和提款卡。

被告指事主有致電朋友問意見

首被告李紫彤不認罪，她今自辯時稱，案發當天事主手持宣傳單張到訪健身中心，她與已認罪女教練負責接待事主，經過免費的身體分析後，她詢問事主是否想改善自己的身體問題，事主當時稱「想改善」；她便向事主介紹不同套餐的價錢，事主曾有猶豫，又稱「住得遠，唔到咁多」，並有致電朋友詢問意見。

李堅稱沒有不讓事主打電話，亦沒有逼迫事主簽下合約，並說：「咁佢唔簽就算囉。」

李又稱，事主最終同意購買5年會籍，她在事主面前替填妥三張信用卡授權書，從事主信用卡中簽賬4.9萬元以完成交易，李稱有對事主稱可以在7天冷靜期內更改或取消會籍。她亦親自將合約交予事主，並問他有無任何問題需要解答，當時事主沒有表示有任何不解。

指事主非常樂意購買會籍

控方盤問李時，質疑李指事主完全同意購買會籍的說法，指出事主並沒有填上其電話號碼和緊急聯絡人資料；又指如果銷售過程如此順利，事主非常樂意購買會籍的話，為何整個過程要拖延逾50分鐘。李重申事主非常樂意購買會籍，絕無求助或表示要離開，亦有詢問朋友意見，可見她沒有強留事主和迫使他簽約，又說：「如果佢無興趣，我會比佢走。」

過程需時50分鐘屬合理

李又指，雙方傾合約時氣氛輕鬆，事主更笑與她對談，她亦無威迫事主簽下合約或信用卡授權書，取走事主的信用卡亦只為填寫卡上資料，用後以立即還予事主。李續稱，簽約過程中也包括參觀設備、身體分析、講解計劃內容、列印合約等，需時50分鐘十分合理。

案件編號：ESCC1526/2019