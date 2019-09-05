4銷售員迫學生買健身服務　兩人囚3周另倆判社服令　須賠償事主

旺角健身中心Go Goal Studios四名職員涉迫使兩學生分別購入3000元及1.8萬元的健身服務，各被海關控以一項作出威嚇性營業行為罪。眾人經受審後被判罪成，法庭早前為他們索取社會服務令報告。眾人經受審後被判罪成，法庭早前為他們索取社會服務令報告，惟感化官不建議其中2人接受社會服務令。裁判官最終判其中兩人入獄3星期，另外兩名被告則分別被判社會服務令90小時及120小時。4人須向事主賠償全數損失。

次被告區存信稱已轉職為健身教練，他的律師指看身形已知區是稱職的，區最後被判社會服務令90小時。(林樂兒攝)

+ 4 + 3 + 2

4名被告：黃展澤（20歲）、區存信（24歲）、譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）；案發時，區為健身教練，其餘3人為銷售員，事後已先後離職或轉行。

黃被驗出曾服食大麻

黃、譚因涉其他案件而被收柙，今於犯人欄內應訊。黃在索取報告期間被驗出曾服用大麻，辯方求情指他因不快而一嘗毒品，並非慣用者。至於譚，辯方直言其報告「唔好」，並透露他曾干犯與毒品有關的罪行，但現時沒有毒癮。

次被告轉職健身教練

感化官對另外2名被告的評價正面，建議區接受160至240小時社會服務令，張受81至160小時服務令。辯方指次被告區存信已轉了公司，不需推銷，又形容從其身形可見他是稱職的健身教練，希望處罰較少時數，以減少影響工作。面對另一控罪的張此前沒有案底，辯方求情指案情雖涉1.8萬，但一同犯案的還有2名同事，而張的角色較輕，負責在街上派卡片。

眾被告表示願意賠償

裁判官表示，原本考慮以社會服務令代替監禁，但其中2人因服大麻、態度問題等，感化官不予建議。黃、譚最終須入獄3周，區及張則分別被判社會服務令90小時及120小時。4人亦須向事主賠全額。眾人願意賠償，首3被告各付1000元，第4被告則付1.8萬。

首3被告被控於去年‪3月24日，向周峻弘銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為；而第4被告則被控去年4月4日向梁浩明銷售價值1.8萬元健身服務時，作出威嚇性營銷行為。

案件編號：KCCC971/2019