【和你塞4.0】網民鼓吹用假登機證闖機場　 警：涉虛假文書可判囚

屯門公園衛生關注組日前就明日（21日）「光復屯門公園」遊行的不反對通知書申請被拒，今日（20日）上訴得直，獲准遊行。警方今日於記者會中表示，尊重上訴委員會的決定，已發出不反對通知書及會作出相應部署。 對於下周日（22日）再有網民發起機場「和你塞4.0」行動，警方指留意到網上有人鼓吹使用假的登機證或電子機票進入機場客運大樓，強調此類行為有機會干犯使用虛假文書或欺詐罪，最高判監14年，警方對非法堵路等行為亦會果斷執法。

警方指留意到網上有人鼓吹使用假登機證或電子機票進入機場客運大樓，強調此類行為有機會干犯使用虛假文書或欺詐罪。（余睿菁攝/資料圖片）

「光復屯門公園」申請報稱3000人參與

「光復屯門公園」遊行發起人今日上訴得直，屯門警區署理副指揮官施玉蟬表示，主辦者申請時預計會有3,000人參與遊行，並提供100名糾察協助，遊行起點籲是屯門新和里遊樂場，之後進入屯門公園，經屯門大會堂到達屯門政府合署。就上訴委員會裁決遊行時間縮短至下午2時至5時，警方已向申請人發出不反對通知書。施呼籲市民若參與遊行，必須遵從警方指示，切勿衝擊警方或破壞設施。

被問到警方是否高估遊行集會的風險，施玉蟬回應指，就每一個遊行集會的申請，警方會作出獨立風險評估；基於過去公眾活動確有暴力事件發生，示威者暴力升級如擲汽油彈、縱火等，強調警方的評估是「有根有據」，警方亦會考慮遊行路線、地形及參與人數等。

網民月初曾兩度號召「和你塞」機場行動，稱為機場進行交通壓力測試，9月7日，多名警員於東涌及赤鱲角截查車輛。(資料圖片)

機場檢查人員發現假機票 將會通知警方

繼早前的「機場交通壓力測試」行動後，周日（22日）再有網民發起機場「和你塞4.0」行動，呼籲市民使用交通工具來往香港機場。機場警區副指揮官劉榮基表示，留意到有網上平台聲稱可出售假的電子機票，他指警方已向相關持份者作出跟進，在出入管制點的檢查人員，如果遇到懷疑假的電子機票或登機證，有關人員會第一時間通知警方到場調查。

劉又稱，過去曾有駕駛者故事阻礙交通，影響機場運作，他強調如有司機會刻意在繁忙的道路進入慢駛，造成車龍，甚至是停車，有機會干犯不小心駕駛，甚至危險駕駛。警方亦已和有關政府部門及相關持份者溝通，制定應變方案。

機場當日交通可能會出現嚴峻的擠塞，劉呼籲市民前往機場要預留足充時間。