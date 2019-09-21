【連儂牆】陳肇始：暫收逾千宗投訴　是否違法視乎張貼地點、內容

社會新聞
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反修例運動中，各區大街小巷均出現「連儂牆」，不同風格的文宣、寫上訴求及心聲的便利貼隨處可見。建制派立法會議員何君堯號召市民今日（21日）進行「清潔香港運動」，清理各區。

食物及衞生局局長陳肇始表示，由6月至今接到逾千宗與連儂牆相關的投訴，表明若涉及嚴重衛生問題，政府會進行清潔，但重申不涉及任何政治考慮。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

呼籲不論貼或撕　也應屬理性表達

食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）說，留意到6月開始有市民將意見貼在牆上，強調食環署一直有留意及監察情況，至今收到約一千多宗投訴。她稱，若涉及嚴重衛生問題，食環署會進行清潔工作，重申不涉及任何政治考慮。

至於撕走他人張貼的文宣是否涉及違法？陳肇始指，需視乎張貼的內容、地點等情況，不能一概而論，她提醒大家表達訴求時應保持和平理性，不論貼或撕也應屬理性表達。

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低濃度消毒藥水或納入規管

另外，政府早前宣布共3款低濃度消毒藥水被驗出含菌須回收。陳肇始表示，衞生署正進行化驗，有報告將盡快公布；留意到有關問題後，衞生署亦正抽查市面上同類低濃度消毒藥水，進行微生物檢驗。

對於低濃度消毒藥水不在現行法律規管範圍之內，陳肇始透露，香港藥劑業及毒藥管理局昨日開會討論事件，並正參考國際就有關製品的規管方法，研究需否加入規管。

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