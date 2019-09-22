【逃犯條例】黃之鋒等人晤美助理國務卿　促停向港警出口防暴武器

香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩等人結束一星期的訪美行程，他們在行程中出席了美國國會就《香港人權及民主法案》的聽證會，並與眾議院議長佩洛西及跨黨派議員召開記者會，同時與東亞及太平洋事務助理國務卿史迪威會面。 他們今天（22日）於facebook總結行程。何韻詩指是次訪美行程正面，指國會議員、非政府組織、智庫等亦非常關心香港問題。香港眾志常委敖卓軒指，佩洛西在閉門會議中表示，很有信心《香港人權及民主法案》在十月內於眾議院通過，又估計法案在10至11月期間能在參議院通過。

黃之鋒等人與眾議院議長佩洛西及跨黨派議員召開記者會。（黃之鋒fb）

黃之鋒說，訪美行程程中表達了兩大重點，包括希望美國國會盡快通過《香港人權及民主法案》，並美國當局要求停止出口防暴武器予香港。何韻詩則表示，是次訪美行程正面，指國會議員、非政府組織、智庫等亦非常關心香港問題。

黃之鋒、何韻詩、羅冠聰、梁繼平和敖卓軒於上周五前往美國國務院，與助理國務卿史迪威，及以Stilwell、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的幕僚，以及國家安全委員會成員會面。黃之鋒指，他們在交流期間談到《香港人權民主法案》的立法進度，希望行政當局能在法案於國會通過後盡快擬定執行方案，亦促請美國政府停止向香港警察出口防暴鎮壓武器。

黃之鋒表示，在民主、共和兩黨就香港問題促成跨黨派新共識後，希望美國能夠在對港政策上作調整，更為重視人權狀況與警暴問題，明確支持香港落實民主普選。

長駐在美國的敖卓軒指出，佩洛西在閉門會議中表示，很有信心《香港人權及民主法案》在十月內於眾議院通過，又估計法案在10至11月期間能在參議院通過。

