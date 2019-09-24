【校園天地】啟思幼稚園及幼兒園35周年開放日

撰文：溫偉俊
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今年建校35周年的啟思，以陸趙鈞鴻博士的理念，推動優質幼兒教育，尊重孩子，以愛心培育品德，以科研指導教學，以創意激發潛能的辦學宗旨。學校擁有完整的教學體系，整個體系採用趙博士親自編寫的教材及圖書，並融合世界各地最優秀的教育材料及施教方法，配合科研成果，在實踐的基礎上不斷改進。為此，學校提供富啟發性及溫馨學習環境，由具備專業資格及充滿愛心，教育熱誠的教師教學，培養孩童全面的發展。
10月5日、12及19日一連三個星期六分別在十所校園舉辦“愛心歡樂校園開放日”。 活動內容包括各種的示範教學，例如小耳朵聽故事，蹦蹦跳躍展體能、藝術活動、唱遊音樂、攤位遊戲、Fun Fun英語活動、課室及課程展示。歡迎家長蒞臨，一起感受愛心與歡樂。
開放日詳情:
日期：10月5日 (星期六)
馬灣分校、愛琴分校、匯景分校
日期：10月12日 (星期六)
青衣分校、帝堡城分校、深灣軒分校
日期：10月19日 (星期六)
九龍塘正校、屯門分校、杏花分校
時間：上午10時至下午2時
www.creative.edu.hk
（啟思幼稚園圖片）
（內容由啟思幼稚園提供）
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