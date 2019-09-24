【校園天地】啟思幼稚園及幼兒園35周年開放日

今年建校35周年的啟思，以陸趙鈞鴻博士的理念，推動優質幼兒教育，尊重孩子，以愛心培育品德，以科研指導教學，以創意激發潛能的辦學宗旨。學校擁有完整的教學體系，整個體系採用趙博士親自編寫的教材及圖書，並融合世界各地最優秀的教育材料及施教方法，配合科研成果，在實踐的基礎上不斷改進。為此，學校提供富啟發性及溫馨學習環境，由具備專業資格及充滿愛心，教育熱誠的教師教學，培養孩童全面的發展。