【校園天地】亞斯理衛理小學 P.2 LBD體驗統整課程「反轉開幕禮」

經歷了悠長的暑假，萬眾期待的「P.2 Learning By Doing體驗統整課程」在一眾二年級同學的歡呼聲中揭開序幕！ 去年的體驗課深受亞小同學的喜愛，更得到亞小家長熱烈的支持；亞小LBD課程團隊更榮獲台灣創新教育領䄂的殊榮，讓我們再次深信跨領域跨學科的學習的寶貴之處！

（循道衛理聯合教會亞斯理衛理小學圖片）

在「LBD反轉開幕禮」中，LBD團隊老師與剛升上二年級的同學一同回顧上年度的學習片段，見證了每位同學在知識及生命的成長！

LBD團隊老師特意將開幕禮命名為🌟「反轉開幕禮」🌟，更是別有一番深遠的意義：

同學們紛紛將手上的笑臉貼紙貼在印有「才能」二字的展板上，寓意每位同學不論在學業、性格、專長各方面，都擁有獨特的亮點和價值；而在老師們將展板「反轉」後，展板上的字卻突然變成了「努力」二字！

告訴每位同學只要將自己的「才能」經過不斷「努力」的發揮，不與他人比較，只著眼於自己的點滴的進步，將能成就更出色的自己，實現亞小「做最好的我」的理念。

+ 5 + 4 + 3

開幕禮後，禮堂旋即化身「Freeplay遊樂園」，同學們可選擇不同的益智玩具，盡情在遊戲中學習。

「Freeplay 遊樂園」正正體現LBD體驗統整課程的核心理念：

同學能從遊戲🎲、實地考察🏃‍♂、閱讀📚、創作及設計⚙中自我探索，激發創意，互相學習，在不設限的學習空間和開放自由的氣氛下成為學習的主人！

下星期二，同學將經歷二年級的第一個學習單元👓「社區搜查冒險家」⛑，一眾同學將化身成小小冒險家，走出校園探索青衣社區的面貌。同學究竟會遇到什麼新奇有趣的學習任務呢？期待著！

循道衛理聯合教會 亞斯理衛理小學 LBD課程團隊

（內容由循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供）

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