【校園天地】青衣商會小學中秋文化日　以遊戲教授中西文化

香港是個多元文化社會，很多文化習俗已融入生活之中，在耳濡目染的情況下，社會大眾對古傳下來的文化敏感度和認知度有待提升。青衣商會小學趁著中秋佳節舉辦文化日，學生透過遊戲及老師跨學科的講解，對中西文化有更深度的認識。

踢蹴踘 重演古代足球運動

西甲現正進行得如火如荼，小孩認識美斯卻未必知道足球的發源地是中國。語文老師

於早會向學生介紹足球的由來，如「蹴」是用腳踢意思，「鞠」則是指皮製的球體，

據《史記·蘇秦列傳》記載，戰國時代外交士蘇秦到齊國遊說齊宣王時，已見到齊國居民

在街上踢足球的情景。到了漢朝，劉邦更將此民間玩意帶入皇宮，令這小小的民間活動

變成全國運動。

為了讓學生體驗古代民間的玩法，語文科與體育科老師合作，拍片作親身示範，讓學

生以多角度學習中國字的涵意和有趣的歷史知識。

玩投壺遊戲學做文人雅士 竹蜻蜓學直升機原理

投壺遊戲源於射箭，是古代文人雅士宴客時候玩的遊戲。先秦時期，由於庭院不夠寬

闊或賓客眾多，不足以備弓比耦，古人便以投壺代替射箭，娛樂賓客。不過，讓學生

體驗古代的投壺遊戲確實有點難度，古代的瓶口一般較窄，投中的難度甚高。老師特

此推出投壺遊戲（初階版），採用瓶口較大的膠桶，讓同學體驗這古代文人娛樂之餘

，不失雅興。

除此之外，同學還裝飾專屬自己的竹蜻蜓，把願望和祝福寫在竹蜻蜓上，蜻蜓起飛時

寓意自己步步高升，家庭幸福美滿。同學透過令竹蜻蜓起飛的動作，探究直升機垂直

升降的原理。經練習後，同學在操場進行飛行比賽，過百隻竹蜻蜓在空中翩翩起舞。

敲打Pinata 西方派對玩意到底從何來？

最後同學到禮堂進行壓軸環節 --- 敲打皮納塔玩偶（Pinata）。同學蒙上眼睛在老師的

指示下走到皮納塔前方，舉起棍棒敲打皮納塔直至打破玩偶，藏著裏面的糖果散落地

上為止。相傳馬可波羅到中國旅行時遇見這有趣的民間習俗，把它傳到了意大利、法

國和西班牙。亦有指，皮納塔玩偶來自墨西哥，當地有不同形態的皮納塔，包括驢子

、魚、鳥等。青衣商會小學朱校長為學生訂了多個外型似月亮、上面印有卡通圖案的

皮納塔玩偶，學生在同伴的打氣及老師協助下取得糖果，令校園洋溢歡樂的氣氛，學

生在濃濃的文化氣色中度過節日。

（內容由青衣商會小學提供）

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