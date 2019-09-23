【校園天地】潔心林炳炎中學新一屆「中一適應課程」學習體驗

炎夏八月，中一同學已回校參與「中一適應課程」，內容包括「學科學習體驗」和「校園適應活動」兩部分。課程的設計是希望同學在學科上能體驗「朋輩互助、學習有方」的精神；而「認識學校」更是適應活動的主題，期望中一新同學能在關愛中展開中學生活的序幕！

(潔心林炳炎中學圖片)

在簡短而隆重的開學禮後，全體同學一起參與由校長親自教授的「學習技巧工作坊」，令同學在踏入中學階段前，從興趣出發思考自己的學習方向及學習技巧。本年度配合電子教學的發展，同學運用平板電腦回答問題，既方便快捷，又能讓同學易於與其他組別分享討論結果，同學們都顯得格外興奮投入。

隨後，社工及班主任帶領同學到保良局北潭涌渡假營參與「適應日營」，不少分組活動甚具挑戰性，同學須善作溝通，同心協力完成任務；從中發掘自我潛能及建立團隊精神，體現新一代潔心女兒素質。班主任及輔導老師在旁不斷支持及鼓勵，充分體現潔心林炳炎中學的關愛精神。

而課堂教學方面，以中文、英文、數學、科學和綜合人文五個核心科目為本，透過「小組共學」讓學生熟習「自主學習」的模式。同學四人一組，各自擔當不同崗位及角色，嘗試以「學生為本、老師點撥」的教學模式，同學在精心設計的導學案指引下，提昇課堂學習效能。

課程結束後，校長、老師都十分欣賞同學積極的學習態度。在「中一新生家長日」中，特別舉行了適應課程「結業禮」，頒發獎狀鼓勵表現優異的同學，並與家長一起分享同學在課程中投入參與的快樂片段。最後同學一起接受上主的祝福，為未來的學習生活踏出成功的第一步！

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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