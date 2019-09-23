【逃犯條例】聶德權被包圍否認報警︰明白社會躁動　仍有對話決心

政制及內地事務局長聶德權昨（22日）在青衣出席國慶活動時被示威者包圍，他今日（23日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，當時曾想下車與示威者對話，但現場情緒躁動所以有落車。他同時否認在車上致電報警，澄清當時是回覆傳媒電話，強調政府展開對話決心仍在。 被問到會否追究事件，他僅稱「對我嚟講，件事處理咗。」另外，首場「社區對話」將於本周四（26日）舉行，惟設有場地約章，包括不可攜帶雨傘、如防毒面具、頭盔等，他指「唔想成為示威場地，係對話場地。」就會否調整有關安排，他指，「凡係有利於大家坐底對話嘅安排，都會考慮。」

政制及內地事務局長聶德權昨（22日）在青衣出席國慶活動時被示威者包圍。（資料圖片）

聶德權在商台節目「在晴朗的一天出發」上表示，對於座駕被包圍一事，他重申，一度想下車與示威者對話，但當時示威者情緒躁動，要考慮現場環境及影響等。他澄清，在車上是答覆傳媒來電，並非報警。被問到感受，聶德權指叫口號是表達訴求，有激動人士擲東西是宣洩情緒。被問到會否追究事件，他稱「對我嚟講，件事處理咗。」

他指，「無論點都好，對話決心都喺度。」強調展開對話的基礎是有「兩個最大公約數」，包括「一國兩制」及意見不同都是以愛香港的出發點。他指明白社會躁動，現時爭議已不在於逃犯條例，而是政府處理手法及警民衝突累積情緒，難啟動對話但要嘗試。

就過去政府舉辦多場的閉門會見被質疑未能確實聆聽到示威者聲音，他指有不滿的不只示威者，老百姓都會有，而現時示威「無大台」，有前線示威者仍未有意願對話，但政府認為有需要做。他說在過往交流中對了解到五大訴求包括設獨立調查委員會的要求，政府亦有機會解說監警會的功能。

政府將於本周四（26日）舉行首場「社區對話」，聶德權將會出席。惟設有場地約章，包括不可攜帶雨傘、如防毒面具、頭盔等，他指，「唔想成為示威場地，係對話場地。」被問到有無機會修改，他指日後凡有利於大家對話的安排都會考慮。