【9.22】時序重組　塞機場變陣　聶德權被圍　多區商場爆衝突

反修例風波持續，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。警方、港鐵等多方早嚴陣以待，機場未見大量示威者聚集。 示威者之後變陣，轉到多區商場聚集，多間商店受影響落閘，部份地區有毀物、縱火及衝突情況。至晚上，太子及屯門亦有警民衝突。

10:00 警方、港鐵嚴陣以待 塞港鐵未見人龍

早上，已有十多名港鐵人員在青衣站巡視，防止市民跳閘。另外，兩架裝甲車、水炮車經北大嶼山公路駛入機場方向，其中一輛裝甲車在青馬收費廣場戒備。防暴警員在青馬收費廣場登巴士截查，又對形迹可疑人士搜身及查身份證。警方在青馬收費廣場截查乘客，在一名男子背包，搜出沒有機構名稱、寫上「PRESS」的「記者證」、頭盔、反光衣、防毒面罩等裝備，男子被帶上警車。另外，有人涉藏有工具可作非法用途被帶走。

+ 5 + 4 + 3

12:00 示威者新城市聚集 多家商店落閘

約下午12時，有不少人聚集在新城市廣場高叫「光復香港，時代革命」等反修例口號，亦有在場人士，即場以樂器演奏、合唱《願榮光歸香港》等樂曲。

及後有人轉到商場內被指親建制的商舖前叫口號，其中，近日捲入反修例風波的美心集團，旗下6家在商場內的分店，包括Starbucks、Simplylife、COVA、翠園、潮庭、北京樓等，門外均被貼上反修例貼紙。又有大批示威者於幾家酒樓，透過自助取票機，拿取大量輪候籌，將輪候籌貼成長條，由八樓延伸至商場大堂中庭。之後各內地品牌如喜茶、華為（HUAWEI）、Lenovo、蘇寧、北京同仁堂等，皆先後落閘。

+ 20 + 19 + 18

14:00 南昌站V walk、圓方商場有示威

南昌站V walk 有約70名市民在商場中庭聚集，唱《肥媽有話兒》及高呼「光復香港，時代革命」等口號。

大批示威者在南昌站V walk商場Uniqlo外靜坐，Uniqlo落閘。聚集在V walk 內的人群走進優品360，並高叫「福建360」，指優品360為福建幫持有。逾百名示威者分批進入優品360，只看不買，高叫「優品落閘，福建獨立」。聚集在南昌V walk人群開始在商場遊行，他們一邊走，一邊叫「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號。商場大部分商店仍有營業。

+ 20 + 19 + 18

15:00 聶德權青衣遭狙擊 坐駕車頭玻璃爆裂

政制及內地事務局局長聶德權在青衣出席國慶活動時遭狙擊，座駕被圍堵掟雜物，車廂損毀。聶德權訪問時，有示威者指罵他。聶初時要求對方停止，但未見收效，有人繼續指罵他，聶於是未等訪問結束，便轉身離開，當步向座駕途中，仍有人不斷指罵他，又見到其後腦位置遭類似紙杯的東西擲中。

聶德權登上泊在附近馬路的專車AM93座駕後，遭逾百名示威者和市民圍堵，高呼要求他「落車」，有示威者上前拍打其座駕，有人席地而坐，在其座駕前阻其離開，有人搬來大批雜物，堵塞出路。聶德權一直坐在車內，一度打電話與外界聯絡。

之後，十數個民安隊員和保安人員在現場手拉手隔開人群，惟市民仍不停向聶的座駕扔雜物，包括垃圾桶及鐵枝，聶的車頭玻璃爆裂。情況擾攘至少十多分鐘，其後大批防暴警員趕至，為聶解圍。其座駕在下午四時離開。

+ 2

16:00 沙田拆國旗 被扔進沙田河

部分示威者轉到和新城市廣場只有一條行人天橋之隔的沙田大會堂，拆下國旗，並取回至新城市廣場內中庭揮舞，之後有人將國旗放在地上，大批人在國旗上踐踏、跳舞，期間有人將國旗噴黑、在上面淋水。

接著，一批示威者將國旗帶出商場外，先扔進垃圾車內，之後「連旗帶車」，推落沙田中央公園的水池。稍後，示威者又將國旗從水池中取出，走到公園旁的城門河邊，再把國旗扔進河中。

+ 14 + 13 + 12

17:00 示威者快閃青衣 港鐵關閉九龍站車站

下午5時30分，有大批示威者離開新城市廣場，往大會堂百步梯方向前進。有部份示威者帶走沙包、垃圾筒等物件，在商場外的源禾路設路障、放火。期間大批防暴警察到場，並快速行動，推倒幾名後撤中的示威者，並用胡椒噴霧制服多人，有示威者向防暴警掟石及水樽等雜物。

下午約6時10分，示威者退至担杆莆街燒雜物，並向警方防線掟磚，防暴警於源禾路施放數枚催淚彈驅散。大批防暴警向示威者方向推進，當時留在前線的激進示威者人數不多，人數、武力上皆有優勢的警方快速推進，再向新城市廣場外馬路放催淚彈。大批速龍小隊成員向不同方快速推進，包括沙田中央公園等，惟大多示威者經已向城門河對岸、大圍等方向四散。

另一方面，南昌V-walk的示威者步行前往奧海城。另外，在南昌站有示威者破壞三部CCTV，並在站內拉出消防喉轆至站外，然後離開。防暴警曾一度到大堂了解，被圍觀市民指罵，其後離開。示威者之後再沿奧海城前往西九總站方向，前往圓方會合其他示威者。他們抵達西九龍站平台，平台上有多組閉路電視，示威者舉起傘陣，用噴漆塗鴉閉路電視，以防被錄影。其後他們全數進入圓方。

示威者按停九龍站C出口通往圓方商場的電梯，並設置障礙物，試圖阻止警方進入。警方舉藍旗後，衝上電梯，推開障礙物。示威者四散，警期後退回站內。港鐵宣布，九龍站車站關閉，列車不停站，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

+ 21 + 20 + 19

19:00 葵芳站短暫聚集 男子與示威者口角被噴液體

葵芳站外亦有示威者短暫聚集，一名男子疑與在場示威者發生口角，有人用鐳射光照向其臉部，亦有人向他噴液體，男子由另一人陪同下離開，進入葵芳站。防暴警在葵芳邨外登上警車離開。葵芳商場外仍有人聚集及叫囂，人數不多。新都會廣場職員觀察到商場外圍有對峙場面，於是發廣播緊急通知，叫場內人士保持鎮定，使用附近的出口離開。

+ 7 + 6 + 5

20:00 太子製路障燃燒雜物

逾數百名示威者在太子旺角警署外聚集。太子站B、C出口方向封閉。之後，警員在圍牆高位施放胡椒水，當時外邊沒有市民或示威者，只有記者，當時不少記者未上裝備，需要沖生理鹽水。及後警察又在平台圍板後開槍，施發一枚布袋彈。警方數度舉藍旗，要求聚集市民離開。警署內警告不要再掟雜物，並要求在彌敦道的兩名持傘黑衣男子離開。

不斷有示威者向火堆掟雜物助燃，有消防電單車到場視察情況，消防員向火堆開喉灌救。太子道西往大角咀方向已設路障，有示威者燒雜物縱火，現場火光熊熊。之後，警方多次驅散示威者，並拘捕多人。然而，當警方退入警署後，示威者又會重新聚集在警署外。

+ 8 + 7 + 6

23:00 屯門有堵路 太子記者被噴胡椒

屯門港鐵站外杯渡路，有示威者以水馬作路障，並在屯門港鐵站拉出消防喉。而較早前屯門警署有防暴警戒備。有一名老伯不斷指罵警察處理示威的做法，情緒激動，有一名年輕男子嘗試勸他離開，但老伯推開男子。警察最終將老伯拘捕。至凌晨時份，一隊防暴警員突然衝出屯門西鐵站，一名坐輪椅的老翁，被警員湧到身前，老翁立即指罵警員。警員隨後收隊。屯門現場大部份示威者於凌晨零時15分前已陸續散去。

太子方面，有在場人士疑不滿警員做法，與警員理論。有警員大叫「係咪你嘈！係咪你呀？」隨即湧向一名人士，並向人群噴胡椒噴劑超過5秒，多人包括記者中椒。有義務急救員為中椒記者洗眼及急救。至凌晨一時，警方再舉旗警告示威者，並開了數槍，之後再持盾驅散示威者。