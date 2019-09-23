上周兩長期病患者染退伍軍人病　本年至今共錄得83宗

衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，在本月15日至21日期間，錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案，包括一名居跑馬地71歲有長期病患的男病人，以及一名89歲居薄扶林同樣有長期病患的女病人。截至本月21日，今年共得83宗退伍軍人病個案。 署方提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施，避免接觸可能含菌的水源。

在本月15日至21日期間，衞生署衞生防護中心錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案，包括一名居於跑馬地奕蔭街22號奕蔭樓的的71歲男性長期病患者，以及一名居於薄扶林置富道15號置富花園富嘉苑的89歲女性長期病患者。衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

衞生署衞生防護中心公布，截至本月21日，2019年錄得83宗退伍軍人病個案；2018名2017年分別有105宗及72宗。

衞生署發言人說，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。退伍軍人桿菌尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

衞生署特別提醒免疫力弱的人士，以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。

署方亦提醒普羅市民，定期為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒；每星期為不常使用的出水口和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘。使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水清洗和注入容器。