【警方記者會】9宗涉侮辱國旗案5宗已拘涉事者　包括一名13歲少女

過去週末，本港多區均有遊行示威活動，部分活動最終演變成為警民衝突。警方今日（23日）下午4時舉行例行記者會，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，由上周五（20日）至剛過去的周末已拘捕82人，年齡介乎13至64歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、襲警、公眾地方行為不檢、侮辱國旗等。

自6月反修例示威以來，警方至今調查9宗涉及侮辱國旗的案件，並已就其中5宗案件展開拘捕行動