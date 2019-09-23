【警方記者會】9宗涉侮辱國旗案5宗已拘涉事者　包括一名13歲少女

撰文：張美華
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過去週末，本港多區均有遊行示威活動，部分活動最終演變成為警民衝突。警方今日（23日）下午4時舉行例行記者會，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，由上周五（20日）至剛過去的周末已拘捕82人，年齡介乎13至64歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、襲警、公眾地方行為不檢、侮辱國旗等。
自6月反修例示威以來，警方至今調查9宗涉及侮辱國旗的案件，並已就其中5宗案件展開拘捕行動
江永祥（左）表示，自6月反修例示威以來，警方至今調查9宗涉及侮辱國旗的案件，並已就其中5宗案件展開拘捕行動。（羅君豪攝）
江永祥表示，自6月反修例示威以來，警方至今調查9宗涉及侮辱國旗的案件，並已就其中5宗案件展開拘捕行動，包括8月初尖沙咀五支旗桿案、9月初東涌泳池案和9月初政府總部案。而在過去周末就屯門以及沙田的案件，警方共拘捕5人。其中於周六(21日)光復屯門遊行，警方拘捕多名示威者及急救人員，一名13歲女童則涉嫌在屯門大會堂外，焚燒國旗被捕。
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警方強調，公開故意以焚燒、毀損、塗污，或以踐踏等方式侮辱國旗或國徽屬違法行為，可被判囚3年。江永祥續言，絕不姑息任何人污衊國旗，警方必定會嚴肅跟進。警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、行動部警司方志堅及新界北總區署理高級警司（行動）韋華高今日（23日）會見傳媒。