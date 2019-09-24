【逃犯條例】義務急救員稱警阻急救　背負大批急救物資不可能搶犯

反對修訂《逃犯條例》觸發的連串社會行動持續逾三個月，警方昨日（24日）在例行記者會上指，9.21元朗拘捕了3名「自稱救護員」人士，從其身上撿獲「鐳射槍」及有人未能展示身份證明文件。有三名義務急救員今早（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，相比6、7月，近期警方對義務急救員態度變得更兇狠，多次阻擾急救行動，並會粗暴對待正作急救的人士，如噴射催淚水劑、揮打警棍，呼籲警方正視問題。 對於被警方指有義務急救員籍急救搶犯。義務急救員阿鬼（化名）無奈表示，「如果我們全身背著急救物品，都可以在全副武裝的警方防線內搶犯，你都不好意思說出來吧？」她承認，曾有穿反光衣、戴貼有紅十字頭盔的疑似急救員，在現場作出不當行為，已即時被譴責，並強調未有見過急救員搶犯行為。

義務急救員指，近期警方對義務急救員態度變得更兇狠，多次阻擾急救行動，並會粗暴對待正作急救的人士。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

國際特赦組織早前發表實地調查報告，指訪問逾20名被捕者，及收集來自律師、醫護人員及其他人士的佐證和證詞，認為香港警務處的部署策略屬魯莽、無差別、任意拘捕，並有證據顯示被捕者在扣留期間，遭受酷刑和其他形式虐待；其執法行為亦帶有報復心態。有份提供證詞的義務急救員阿鬼表示，該組織是單獨約見所有人，資料不互通。她說，警方的正常拘捕是制服示威者，但現時前線警員多是「衝出來發洩、亂棍打」，有傷者因擋警棍而骨折。

另一義務急救員長毛（化名）坦言，社會運動初期，警方仍會讓急救員先處理傷者情況，再作拘捕，但近期卻有針對性制止他們處理傷者：「他們會說，這個不需要你們處理，我們會做，然後話要驅散我們。我們做的只是要保存傷者生命，若有人急需救治，我們會對警員說『等我們先處理完，你再處理我。』」他提到，8.31太子站事件，曾有傷者失去意識，卻不見警方可即時提供急救措施，更將急救員驅散出站內。

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阿鬼補充，警方有派員作急救，惟裝備極少及並非跟隨出動，當日站內有傷者頭部嚴重流血，警方的急救箱遲遲未到場，只能用布簡單包紮，「後來他們見到傷者面色有變，發覺不行了，才叫回我們處理。」她指，最無助是警方阻止救護員為傷者施救，「好多時有傷者心臟停頓，或頭部受傷是可以很危險，拖延是會死亡。」

Max亦說，最深刻是7.1遊行時，警方在作金鐘驅散期間，有逾十名傷者骨折、頭部受傷，他們即處理傷勢，安慰，隨即召救護車，惟救護車到達後不獲警方批准准入，拖延逾20分鐘，「警員叫我們如果有傷者要上救護車，就自己抬傷者上車。當時有個傷者嚴重，幸有議員協助讓我們抬上車。」阿鬼補充，其後他們會隨身帶「小床」，以便抬離傷者。

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。（資料圖片／余俊亮攝）

對於近期警方針對義務急救員的行為。阿鬼直指，不解警方在拘捕示威者後，為何仍要以數名男警員將示威者壓在地上：「受過訓練的男警員，是否要揮警棍才能按住一個人？」Max就指，曾在深水埗驅散行動時，接報警方防線內有人暈倒，及有被捕女生情緒失控，惟他們到場後，與警方擾攘一番才能進入，「有個黑暗地方，我們不知道另有男生暈倒，發現時見到他維生指數很低，呼吸微弱近乎停止，追問警方發生什麼事，只說是跌倒。男生醒後才說被警方撞跌。後來看影片見到，是4、5名警員壓住他，試想一個160至170磅、全副武裝的人，還要4、5人壓住一個人，嚴重是會造成心臟停頓、骨折。」

8.11尖沙咀警署外發生爆眼受傷少女事件，長毛亦在警署附近中槍受傷，「見到警方向示威者射海綿彈、布袋彈，後來突然轉向我們，都知不妙走開，混亂間右心口中槍，好在我有穿護甲類衣物，幫忙卸力，心口仍有瘀傷。」

沙田反修例示威中，有電視台記者傷及右手，由在場急救員急救。（資料圖片/李智智攝）

阿鬼認為，當在場見到警員作出越界行為，急救員會大聲喝止，或觸發警員對急救員的不滿：「馬鞍山警署當晚，有穿白衣警員情緒失控，不斷向急救員方向揮棍，又說『佢哋都係暴徒嚟，唔好俾佢哋呃到』，他身旁的防暴警員也呆了。」長毛則指，前線警員會在言語上有恐嚇性，如指著穿反光衣的急救員會說：「我認得你，你唔好係到扮嘢。」、「著間條衫、黑色褲嘅人士，請馬上離開現場，否則進行拘捕。」

不過，警方並非處處阻擾急救員救援。阿鬼指，警方通常會阻擾急救員為學生、穿黑衣者施救；但對穿藍衣、白衣者，則會快速隔離、包圍一個安全環境，讓他們施救。