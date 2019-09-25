【社區對話】政府僅花兩小時見150人　時間有限港人有咩講？

「對話平台正式啟動」，行政長官林鄭月娥明日（26日）將與司局長舉行首場社區對話，選址灣仔伊利沙伯體育館。林鄭月娥昨日（24日）表示，約2萬人申請參與對話，惟中籤名額僅150人。 《香港01》記者計算過，假設150人無間斷輪流發言，不計算回答時間，每個人平均只有48秒可用。 然而，當局已表明出席市民發言時限為3分鐘，意即中籤者進場後須再獲幸運之神「眷顧」，方可與特區最高層直接對話。若獲得發言機會，有限時間內，香港人有甚麼意見想表達？

首場社區對話舉行在即，林鄭稱會誠懇、謙卑地聆聽意見。（張浩維攝）

林鄭指自己將會誠懇、謙卑聆聽出席市民的意見，強調「無論有幾艱難，我們會持續舉辦這些社區對話」。政府早前透露社區對話細節，每人限時發言3分鐘，整個對話過程僅兩小時，即現場大部份人未能發言。《香港01》記者早前以所有人均能發言計算，發現即使150人不間斷發言，不計算官員時間，僅有48秒發言，究竟香港人在不足一分鐘的情況下，有甚麼話必須發表？

不少市民被問到「假如林鄭月娥就在你面前，你有什麼想跟她說？」面露難色，有女士更坦言「我想講粗口」、「不如你（林鄭）落嚟畀我哋打一身好嗎？」，認為市民多過往多番示威訴求均被當「耳邊風」，無奈地說：「我都不識講，唔講了」。

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有不少市民則選擇簡短地要求特首「回應5大訴求」，或著林鄭月娥及司局長要用心理解市民意見。市民阿偉批評，是次社區對話就像「政府做騷」，表面稱聆聽市民，但實際上未有公開抽籤方法，質疑能夠到場與政府對話的人都經過篩選，又問「香港700萬人都係抽150個出來，其實代表性係唔係真的夠多？你會唔會喺有示威時，喺嗰啲場合落去見市民對話？」阿偉又認為林鄭月娥現時猶如「傀儡」，直言「你辭職好過啦！」

理工大學學生吳先生指「我相信林鄭月娥係聽到我哋講嘅嘢，都知道有咩要做，佢唔係蠢嘅人」。（林頌華攝）

理工大學學生吳先生則指自己作為學生，可以做的事只有上街表達意見，認為林鄭位高權重，對方走一步比自己走一步的影響力大，「我相信佢係聽到我哋說嘅嘢，都知道有咩要做，她唔係蠢嘅人」。不過吳亦感慨反問林鄭，「佢都係基層出生，又係大學生讀書讀上去做高官，點解一個人可以咁忘本？」吳痛斥林鄭「無探過警察上班，警察都係受傷才去探，喺佢眼中還有沒有人呢樣嘢？定係只覺得讀完社會學，發現世界只係遊戲，當我哋係遊戲中嘅NPC（非玩家角色），俾人拘捕係唔會痛」。

市民「馮先生」稱會體諒林鄭月娥，指她似乎有老闆在背後，不少事無法自己作主。（林頌華攝）

路透社曾爆出林鄭月娥與商界閉門會面時的錄音，錄音中聽到林鄭一度出現短暫哽咽的聲線，稱如果可以她的話，會選擇辭職，又指自己作為服務「兩個主人」的特首，她的政治空間「非常有限」。市民「馮先生」稱會體諒林鄭月娥，指她似乎有一位老闆在背後，令她很多事都無法自己作主，但亦認為林鄭要勇於面對，尋求解決困境的方法，著她加油。

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