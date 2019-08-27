兩款烏雞白鳳丸受水銀污染　超標最多9.2倍

兩款在本港市場銷售的中成藥烏雞白鳳丸遭水銀污染，超標分別為9.2倍及1.3倍。衞生署今日（27日）同意持牌中成藥製造商永明公司（永盛國際企業有限公司經營）自願從消費者收回。

兩款中成藥分別是，「【玉翔】烏雞白鳳丸」（註冊編號：HKP-11670，批次編號：81515）及「【同元堂】烏雞白鳳丸」（註冊編號：HKP-12768，批次編號：91606）。早前，署方從市場監測中購得上述中成藥樣本，經政府化驗所化驗後，結果顯示「【玉翔】烏雞白鳳丸」及「【同元堂】烏雞白鳳丸」的樣本水銀含量，分別為中成藥註冊標準上限的約9.2倍和1.3倍，故進行產品收回。

兩款遭水銀污染的中成藥。

急性水銀中毒可引致口部發炎 長期損傷神經及腎臟

衞生署發言人表示，急性水銀中毒可引致口部發炎。長期攝入水銀可引致神經系統和腎臟受損。署方至今沒有接獲與上述中成藥相關的不良反應報告。

而根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條及第54條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，以及售賣擬供人使用但卻是不宜作該用途的藥物，最高罰則分別為罰款10,000元和監禁3個月，以及罰款50,000元和監禁6個月。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮採取紀律行動。

衛生署表示，巿民如購得上述兩批中成藥應立即停止服用。如服用上述中成藥後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有上述中成藥的市民亦可於辦公時間內，將有關中成藥送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀。

永明公司已設立熱線（2688 5491）解答相關查詢。署方會密切監察收回情況，調查仍在繼續。