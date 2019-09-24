理大科研發展副校長衞炳江　「升呢」接任常務及學務副校長

理大今（24日）宣布，委任衞炳江為下任常務及學務副校長，任期5年，由明年3月1日起生效，接替將於明年2月底退休的陳正豪。是項委任於今日舉行的校董會會議通過。 理大校長滕錦光向衞教授致以祝賀，同時感謝即將退休的陳正豪教授在過去10年的卓越貢獻。

衞炳江明年3月起，將接任成為理大常務及學務副校長。(理工大學提供)

衞炳江專研光纖通訊 發表論文超過200篇​

衞炳江是光纖通訊研究的傑出學者，自2010年7月起，擔任理大副校長（科研發展）。他於1996年加入理大電子工程學系，擔任助理教授；2002年至2005年擔任電子及資訊工程學系教授兼系主任；2005年晉升為光通訊學講座教授兼工程學院院長，並於2008年 至 2010 年間，出任協理副校長。



理大校董會主席林大輝表示，過去20多年，衞教授對理大的科研和教育發展作出了重大貢獻。校方相信衞教授在新的崗位上，將繼續為理大的發展作出貢獻。

衞炳江1981年於港大以一級榮譽成績取得物理學理學士（榮譽）學位；1988年在美國馬里蘭大學帕克分校取得博士學位。畢業後加入位於美國維珍尼亞州麥克利恩的科學應用國際公司，擔任物理研究員。1990年，他返回母校馬里蘭大學電機工程學系擔任研究助理。



衞炳江自1996年期起任職於理大，在大學成立光電研究中心，建立了先進研究設施，以推展光纖通訊、光纖傳感器及氮化鎵技術的研究。衞一直在技術領域作出貢獻，並於國際學術期刊發表論文超過200篇。 衞於2009年獲美國光學學會選為院士，藉以表揚他對光通訊和光網絡研究的貢獻。此外 ， 他亦於2012年當選為國際電氣與電子工程師學會會士(IEEE Fellow)及香港工程科學院院士。