【Jordan Brand大專賽】理大失連霸江山 　譚偉洋「信」字改未來

如果要給球隊一個期限，你希望是多久？ 「如果以一場或是一季來斷定球隊系統的成敗，我覺得太短視。」一向以成敗論英雄的籃球場上，譚偉洋（阿洋）給理工大學三年。

大專盃五連霸、Jordan Brand Invitational大專賽二連霸，譚偉洋、李嘉耀和蕭永豪的理大教練團曾造出一代的王朝。惟在主力均踏入人生的新階段，意味的是理大必需砍掉重練，阿洋也沉着氣，一步步重新再走一次當年的路。今屆JBI一場比一場打出韌力，但始終未能入三甲，季軍戰末段無力守住力拼回來的優勢，最後以96：102不敵嶺南大學，首次在JBI中失冠。

「車！Poly贏咁多年都係因為有星啫！」聽過最多的莫過此。阿洋淺淺的一笑並搖搖頭，「星嗎？我不這麼覺得。」在他眼中，再「星」曾經還是那個小朋友。

譚偉洋在剛過去的大專盃失落四年來的第一個冠軍，四強不入，但他卻一臉淡然的說：「無所謂。」（鄭子峰攝）

「星」從哪裡來？

在他們教練團眼中，就算是剛升上來的學界「球星」也充其量只是球技、基本功比較好的「學界仔」，而大專玩法就是不同。「大專對手更強，如果你還是停留在學界階段，進步一定不夠人快；特別是體型，經過幾年大專洗禮後，體型上一定有明顯的改善。」即使是曾經的冠軍班底：梁兆華、蔡再懃、黃律堯等人，甲一球員佔球隊人數的一半以上，「他們當初進來都不過一個中學生，只能說大專這幾年進步得很多很快。」阿洋細數當年，梁兆華還在建龍，蔡再懃也在效力晉龍，當時兩人還不是大家眼中的「星」。

教練團由譚偉洋、李嘉耀和蕭永豪組成，借鑒南華的系統再變成適合理大的男、女籃的做法。（鄭子峰攝）

有球星才贏？在阿洋心中如何把好球員練成「球星」才是重點。「在外人的角度，理大是因為很多球星才可以持續勝利，但在我們的教球理念中，是先怎樣練成一個球星，然後去贏；球星都是練出來的，這才是成功的關鍵。」

五連霸成功了，然後呢？

是輸。

換走了一整代人，轉眼已在迎接更稚嫩的千禧寶寶，特別是精英賽的鋪張，造就了新丁們的自信，但實力和過去的冠軍人腳，老實說還是差了那麼一截。「很多中學後進來看似很有潛能，但如何將他們的潛能發揮到最大，是我們的難處。」砍掉重練，由大專盃冠軍到今年的四強不入，這個天堂與地獄，阿洋淡然的說一句：「沒有包袱，真的沒什麼。」

過去幾年女籃和現在的男籃一樣走不到更好的名次，但卻在接手的第二年迎來第一個冠軍，這也印證系統的成功。（羅君豪攝）

贏是其次 生活是主菜

「贏真的是Bonus。」他接着說：「他們的成長和發揮才是我最着緊的事。」阿洋所相信的比着眼贏一場、兩場高深及難處理許多。「如何透過大學幾年學習待人處事、時間分配等，這些做得好自然能在比賽和練習都做得好。」環環相扣，愛管球員的表現，也愛管大家的生活。

「喜歡和他們聊天，而他們在人生中遇到不同的難題都前來傾訴，我真的很開心；關心他們周邊的事，反而會令打球方面都會有提升。」與其說管，更多是用心去體會每個球員，「有時候我們的經歷可能十年後是話題，但十年後卻不會再提起我們當年贏過多少個冠軍。」這些年，冠軍重要，但亦只是額外賺到的收穫：「最有成功感的，是他們會當我朋友。」也許教練只會在乎球賽，但阿洋在乎的是人，「球員會很着緊勝負，但自己作為一個教育工作者比較享受過程。」因為生活和籃球，都是人生的一部分，場內場外並不分家。

現職理大的教職員，譚偉洋笑言自己作為教育工作者，比起勝負，球員的成長和過程更可貴。（羅君豪攝）

理大系統性的威力

同一個系統，同一種用心，換走多少球星，理大還可繼續向上爬。阿洋話語間說出的是：贏球，不單靠球星，而是有一個任何球員的適用的經營之道。高山低谷，重新再帶一班新人，把當初成功的經歷再做一遍。「由贏到輸，最好的心靈輔導就是分享；打球不會百分百贏，多出色的球星都會面對輸，反而如何克服輸這件事才是價值所在。」剛過去的一季大專盃，理大一場又一場的以1分、2分敗陣，很是洩氣。從旁觀察，阿洋笑說每場都能看到顯着的成長。「從輸球中學習心態、技術層面提升以及隊友間的溝通和信任，他們亦會反思。」贏球一瞬的快感，輸球卻是一季的感悟；這一季，理大比以往的五年進步更快，表現出加強的韌性，大概是阿洋樂見的。

「有時候會被勝利衝沖昏頭腦，便覺得贏是必然，但我覺得輸並不是壞事。」他堅信。

從他身上看到信心，不管是對自己、球員還是理大引以為傲的系統。你、我、他都不會知道理大能不能再爬起來，但他信。

理大在運動項目的支援和資源在大專院校中不少，籃球也一直都得到很不錯的成績；如何放下冠軍的包袱，從失敗中振作再登頂是理大男籃接下來的難關。（羅君豪攝）

三年五年 讓大家信

「三年吧，三年都沒有成績那就把我們換掉。」與同為理大教練的李嘉耀閒聊談起女籃，他這樣說。當初女籃就在教練團執教的第二年終登上后座，二連冠證明了系統是對的。反觀男籃，阿洋也給大家三年時間：「我自己看的不是一場波或是一年，是三年甚至是五年；大專球員普遍都會留二年以上，多則可能是六年，如果只看一場比賽就太短視。」



系統？「有點沿用南華的一套？」我冒昧一問。阿洋笑說：「對，跟過不同的教練，試着放在下一代的球員身上，沒有設定只有應變。」消化間阿洋也把我當學生簡單說明：「 例如由防守轉快攻，頭10秒要起手，完成不了還有14秒要怎樣運用；上到前場能人多打人少就去，1打2就就等隊友接應，再不行就打個『early game』。」一層一層，不同的情況做出適當的決定，沒有設限：「『Fast break』不行就『early game』，再不行就打陣地，可能講三天三夜都講不完。」理大的系統在乎應變，每個球員都能在場上套入球隊的系統之中，「球星」只是個人技術和把握力的加乘。

譚偉洋試著從不同方式著手幫助球員的表現，但不是直接到肉的做法，反而是從生活和做起，畢竟籃球只是生活中的一部分。（羅君豪攝）

贏球是因為有球星？還是因好表現及勝利才有所謂的球星？「一輪咀」解釋完，阿洋笑笑補充：「還是會盡量爭取勝利。」畢竟贏球，是讓大家看到理大努力的最實在證明：「外界或是球員都是以勝負來衡量所做的事對錯。」成敗論英雄，大家都一樣。為了振興理大，重踏王朝的路上，不管是阿洋還是球員都只可以信：「我的角色就是要球員相信，不論贏輸也得接受到系統是對的；輸都好，要相信未來可以贏回來。」

相信成功過後的失敗，依然能走過並造就第二次的王朝。