理大研發新抗生素對付超級惡菌　料最快2年做臨床研究

抗生素耐藥性問題近年成為全球人類健康嚴重威脅之一，當中耐藥性金黃葡萄球菌為最廣泛傳播的耐藥性「超級細菌」之一，引起的感染足以致命。香港理工大學今日（24日）宣布，成功研發新一代候選抗生素「Nusbiarylins」，以對抗各種多重抗藥性超級細菌，透過分隔細菌細胞的重要蛋白質，抑制細菌生長，其效力更遠超於常用抗生素。目前研究已達動物測試階段，預料未來2至3年後將做臨床研究。

香港理工大學指出，成功研發新一代候選抗生素「Nusbiarylins」，其效力遠超於常用抗生素。圖右是理大應用生物及化學科技學系助理教授馬聰。（黃金棋攝）

耐藥性金黃葡萄球菌感染在本港為須呈報的傳染病，去年本港錄得1,218宗個案，為2007年的7倍，而今年截至8月已錄得839宗個案。研究團隊香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授馬聰表示，上一次成功研究的抗生素已是1980年代，如欠缺緊急情況，將面對無抗生素可用的情況。

馬稱，目前市面大部分抗生素主要阻礙細菌細胞DNA合成或破壞其蛋白質的功能，而理大所研發的候選抗生素則主要利用創新小分子，阻礙細菌細胞中蛋白質「NusB」及「NusE」結合，從而抑制細菌生長。

研究又發現，Nusbiarylins的「最低抑制細菌所需濃度」(MIC)數值較現時的抗生素低，即藥物需要更少濃度就能抑制細菌生長。目前被喻為「最後防線」抗生素的抗萬古黴素MIC為1ug/mL，而Nusbiarylins的MIC可低達0.125ug/mL。馬聰表示，研究又發現候選抗生素並無顯著毒性。