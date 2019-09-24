【逃犯條例】梁振英接受內媒訪問：邪不能勝正　指有校長「護短」

反修例風波持續，全國政協副主席、前行政長官梁振英接受上海《新民晚報》專訪，談及坊間對警隊濫捕濫暴指控，他強調任何執法機關的工作肯定是不討好，處理有關事情時要有戰略定力，‍‍更要慎防掉進對方設置的心理‍‍陷阱，「不要別人一說甚麽我們就慌了亂了」。 梁又認為社會事件總要平息，邪不能勝正，最重要是防範突如其來的暴力升級行為，整個社會也切忌自亂陣腳，始能有效止暴制亂。

上海《新民晚報》今刊登梁振英專訪。（上海《新民晚報》報章截圖）

看到暴力示威人數向下 指需防範突然行動

上海《新民晚報》今刊登梁振英專訪，他指，執法機關在過去三個多月以來，主力就是警隊，所以必須支持警隊工作。他補充指，周末經常發生「暴亂行為」，「如果警隊不出動，可能每一個地鐵站都會被砸了，那市民怎麽出行？怎麽上班？」，認為老百姓心裏面還是有數的。

當前局勢發展方面，梁振英受訪時則指，事情總要平息，邪不能勝正，因為過去一段時間，已經看到暴力示威人數反覆向下，但他提醒，需防範突然出現大規模、影響更壞的暴力行為。他又強調，止暴制亂過程中，最重要是整個社會，特區政府、工商界，包括民眾，必須要有一個戰略上的定力，要有信心，不要自亂陣腳。

指民主國家都有愛國教育

兩名教師在個人社交平台發表仇警或貶損學生的言論，遭教育局發出譴責信，梁振英近日則於其FB發帖，批評教育局姑息養奸。他於專訪時提到，教育是非常重要一環，教育離不開意識形態，指在培養學生對個人、家庭、他人、集體、國家認知時，應該有一套標準。他認為，愛國教育在全世界所有民主國家均有，「當然香港有一些特殊的歷史情況，但我們不能因為難度就不做，要認準方向一步一步去做。」

梁又提到，近日的社會事件沒先例，所以部分校長、教授、老師不一定有經驗作恰當處理，「但是我們不能姑息，不能被少數人騎劫我們的教育。」他舉例指，在學校升國旗、唱國歌，不能由於少數學生和少數家長反對而不做。

梁續指，當學生被捕，個別學校校長第一時間蹦出來反對，認為形同「護短」，只會令學生變本加厲，「最近就發生了學生打砸校長辦公室的事。」

有浸大學生上周一因未能進入校長室樓層，以磚頭砸開門鎖及玻璃框。（鄭翠碧攝）

浸大生砸爛校長室樓層大門 校方展開紀律聆訊

浸會大學一名傳理學院三年級學生上周日（15日）在炮台山採訪示威衝突時，被警員搜出袋中藏有一把手柄五吋長、刀鋒位置四吋長的餐刀，他解釋是之前外出賞月時切月餅所用，忘記拿出，但不獲接受，被警方以藏有攻擊性武器拘捕。翌日一批學生要求校長錢大康譴責警方「濫捕」，惟錢大康不在辦公室。學生未能進入校長室樓層，有人以磚頭砸開門鎖及門上的玻璃框，校方事後表明會展開紀律聆訊。