梁振英稱中國政制非最好但會不斷改良　西方政制想改都改不了

全國政協副主席、前特首梁振英今（23日）出席亞太台商聯合總會世紀論壇時，談及中國政制，他引用邱吉爾（Winston Churchill）的名言，指為中國的政制好處在於「如果我們想改，我們可以改」，但西方的民主政治制度已經到想改都改不了的狀態。

梁振英致辭時，提到英國前首相邱吉爾的名言「沒有人會假裝民主制度是完美的或有智慧的，假如不包括過去所有出現已經被嘗試過又失敗了的制度，我們可以說民主是最糟的制度（No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time fails.）。」

梁振英稱不相信今天國家的政制就是最好的，但中國會不斷往前走，在今天的基礎上不斷改良政制。（資料圖片）

梁振英指，在政治問題上，歷史永遠沒有終結，「我們不能說西方的選票制度就是歷史的終結、是最好的。」他又稱不相信今天國家的政制就是最好的，但中國會不斷往前走，在今天的基礎上不斷改良政制，包括人民政治協商工作。

梁認為，中國的政制好處在於「如果我們想改，我們可以改」，但西方的政治制度已經到想改都改不了的狀態。

指未來中國會在愈來愈來領域領跑

梁振英表示，過去中國在國際上某些領域都是「跟跑」，但今天可以作「陪跑」，他很有信心未來中國可以在愈來愈多的領域作領跑的角色，呼籲每個中國人勿做歷史的逃兵。