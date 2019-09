梁振英稱中國政制非最好但會不斷改良　西方政制想改都改不了

全國政協副主席、前特首梁振英今(23日)出席亞太台商聯合總會世紀論壇時,談及中國政制,他引用邱吉爾(Winston Churchill)的名言,指為中國的政制好處在於「如果我們想改,我們可以改」,但西方的民主政治制度已經到想改都改不了的狀態。

梁振英致辭時,提到英國前首相邱吉爾的名言「沒有人會假裝民主制度是完美的或有智慧的,假如不包括過去所有出現已經被嘗試過又失敗了的制度,我們可以說民主是最糟的制度(No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time fails.)。」

梁振英稱不相信今天國家的政制就是最好的,但中國會不斷往前走,在今天的基礎上不斷改良政制。(資料圖片)

梁振英指,在政治問題上,歷史永遠沒有終結,「我們不能說西方的選票制度就是歷史的終結、是最好的。」他又稱不相信今天國家的政制就是最好的,但中國會不斷往前走,在今天的基礎上不斷改良政制,包括人民政治協商工作。

梁認為,中國的政制好處在於「如果我們想改,我們可以改」,但西方的政治制度已經到想改都改不了的狀態。

指未來中國會在愈來愈來領域領跑

梁振英表示,過去中國在國際上某些領域都是「跟跑」,但今天可以作「陪跑」,他很有信心未來中國可以在愈來愈多的領域作領跑的角色,呼籲每個中國人勿做歷史的逃兵。