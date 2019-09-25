的士、小巴司機四成逾60歲　團體促提升高齡司機續牌視覺要求

本港人口老化問題愈趨嚴重，同時愈來愈多司機屬高齡人士。2018年持有的士或小巴駕駛執照人士中，有四成以上為60歲以上。 五大眼科視光機構包括護眼基金、香港理工大學眼科視光學院、香港執業眼科視光師協會、香港眼科視光師學會和香港隱形眼鏡學會今（25日）召開記者會，引述外國研究顯示，因視覺問題引致交通意外的風險會增加9%，呼籲高齡司機接受視覺測試，同時促請政府提升高齡司機申請駕駛執照的視覺要求。

香港愈來愈多高齡司機，去年持有的士或小巴駕駛執照人士中，60歲以上分別佔五成及四成，當中70歲或以上各佔近一成。運輸署資料又顯示，去年涉的士及小巴的交通意外中，分別有39%及57%為60歲以上的司機。

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦指，目前政府對高齡人士發放執照有漏洞，容易造成馬路危機。（資料圖片）

理大於2011至2016年期間，於全港21間長者社區中心，為1,774名60歲或以上長者進行視力篩查，發現約兩成長者屬世衞標準中的低視力，主要成因是屈光不正、白內障等。

理大眼科視光學院高級臨床導師伍孝仁眼科視光學博士指：「外國有研究顯示，因視覺問題引致交通意外的風險會增加9%，因此高齡司機視覺問題可大可小。」

視覺一般於65歲開始下降 惟申領駕照檢查現「真空期」

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦指，目前政府對高齡人士發放執照有漏洞，容易造成馬路危機。他舉例，視覺一般於65歲開始下降，但65至70歲人士申領駕駛執照時，毋須任何視覺檢查，出現「真空期」；他又認為，70歲以上人士申請駕駛執照的視覺要求低。

他們促請政府提升高齡司機申請駕駛執照的視覺要求，65歲或以上的司機，需每3年通過視覺測試，71歲或以上司機，則需每年通過視覺測試。他們又建議，政府為所有年齡的商用車司機提供視覺檢查。