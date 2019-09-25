【逃犯條例】有中學工作紙以警黑勾結為題　老師承認過失並致歉

《逃犯條例》引發的政治風波，延續至9月新學年開學。網上流傳一張圖片顯示，保良局何蔭棠中學一張中一級的中國語文科工作紙，當中有成語填充題指出警察「實際上卻與黑幫暗中勾結，置市民生死於不顧」。 保良局回覆《香港01》查詢時證實事件，稱撰寫題目的老師承認嚴重過失並致歉。保良局及校方指絕不接受有關做法，正就事件嚴肅跟進。教育局表示，已聯絡學校了解有關情況，局方認為有關做法不可接受，已敦促校方徹查及嚴肅跟進，同時亦會根據《教育條例》及《香港教育與專業守則》處理，如教師被證實有失德行為，嚴重者有可能取消其教師註冊資格。

（資料圖片）

根據網上流傳圖片，該張保良局何蔭棠中學中一級中國語文科「溫習與評估（一）」工作紙，其中有成語填充題如下：

警察表面上維持治安，但實際上卻與黑幫暗中勾結，置市民生死於不顧，真是__________。 保良局何蔭棠中學中一級中國語文科「溫習與評估（一）」工作紙成語填充題

網上流傳何蔭棠中學中一級中國語文科「溫習與評估（一）」工作紙。（網上圖片）

保良局回覆《香港01》查詢時表示，就一份工作紙上出現不當題目，校方十分關注事件，並已與該名撰寫題目老師了解，有關老師承認嚴重過失並致歉。

保良局和校方指絕不接受有關做法，深感遺憾，正就此事嚴肅跟進。保良局和校方強調，一直保持政治中立，並要求教職員須保持客觀、理性及持平態度教導學生。

保良局和何蔭棠中學強調，一直保持政治中立，並要求教職員須保持客觀、理性及持平態度教導學生。（學校網頁圖片）

保良局指，已向所有屬校重申，教職員在執行教務時秉持專業客觀，以學生學習利益為大前提。

教育局：有關做法不可接受

教育局表示，十分重視教師的專業操守，教師的言傳身教對學生有深遠響，必須謹言慎行，對於未釐清的事實不應妄下判斷，更不可散播仇恨的訊息。

就相關的課堂作業事件，教育局表示，已聯絡學校了解有關情況，局方認為有關做法不可接受，已敦促校方徹查及嚴肅跟進。教育局表示，會與學校保持聯絡，了解事件進展。

另一方面，教育局亦會根據《教育條例》及《香港教育與專業守則》處理。如教師被證實有失德行為，教育局會採取跟進行動，作出適當的懲處。情況嚴重者，局方有可能取消其教師註冊資格。