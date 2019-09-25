高達跑為增打卡位、建更大高達基地　主辦單位：延期明年舉行　

繼蝙蝠俠夜跑活動因近期局勢及公眾安全等原因，延期舉行。首次在港舉行的「Gundam Run高達跑」，亦由原訂今年10月20日（星期日）延至明年1月5日，在香港科學園舉行。主辦單位指，需架設「機動戰士高達」基地，及新增多個打卡位置，而已報名購買的門票將自動延期至新日期。 主辦單位又指，若在本月25日前購買賽事門票的跑手，可在即日起至10月20日聯通購票記錄，電郵予旅遊平台KLOOK網站申請退款。

「Gundam Run高達跑」原訂今年10月20日（星期日）舉行，將延至明年1月5日，在香港科學園舉行。（主辦方提供）

由Medialink 「羚邦集團」主辦的「Gundam Run高達跑」，原訂今年10月20日在香港科學園舉行。主辦單位今（25日）表示，為建立更強大的高達跑陣型，將策劃架設「機動戰士高達」基地，及新增多個打卡位置，給未能成功報名的高達粉絲一同參與，故將賽事日期延期至2020年1月5日舉行，時間及地點、各個賽事組別出發時間維持不變。而KLOOK網站亦未有進一步解釋延期原因。

此外，主辦單位又指，Klook將會電郵報名者，安排訂單處理事宜，門票會自動延期至明年年1月5日（星期日）。而在9月25日或之前購買10月20日賽事門票的市民，如欲退票，可由即日起至10月20日，連同購票記錄，電郵到support@klook.com申請退款。逾期申請退票將不予受理。若要更改任何組別出賽，需先退票後再重新報名。