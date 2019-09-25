【逃犯條例】美心伍淑清稱罷課受人控制　「不聽話到你家影響你」

香港各界婦女聯合協進會監察顧問、中華基金中學創辦人兼校監、美心集團創辦人長女伍淑清，早前在聯合國人權理事會稱，修例初衷用心良苦，但事件被示威者「騎劫」，稱一小撮示威者的意見不代表750萬人，又指「世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有」。 伍淑清早前接受《中央電視台》專訪，再稱學生罷課背後有推手，「他們腦袋已經後面有人控制」。

稱有很多老師和學生 沒理解近代中國歷史

9月初全港多間學校罷課，中華基金中學部份學生，亦向學校提出罷課，伍淑清在《央視》訪問中表示，在罷課日前與校長、副校長及大約15個中六學生談話。

談話之前學校安排放映一套7分鐘的影片，內容是從鴉片戰爭到中華人民共和國成立，以至香港回歸後的片段。伍淑清認為，香港有很多老師和學生都沒有理解近代中國歷史。

9月4日早上7時許，中華基金中學學生在校門外罷課及舉標語。（資料圖片）

網上有人告訴學生要做甚麼 各校學生同日「做事情」

伍淑清指中華基金中學不是官立、慈善團體、宗教團體以及私立營利的學校，而是要培養香港具國際水平，及有理念有修養的人才，因此她說她不允許校長、老師和校工罷課，更不同意學生罷課，因她認為罷課對學生自己無好處。

伍淑清指香港現在有很多學校「有人在後面推手」，在網上告訴學生要罷課。她說這是很危險的，例如有指示稱「9月2日上課要做甚麼事情，9月3日要做甚麼事情，9月4日要罷課」，區內學校的學生都在同日「做事情」。

指學生受人威脅 「他們腦袋已經後面有人控制」

她說學生現在「有一個後面的壓力」，「外面通過媒體、社交媒體去影響學生」，又指每個地方學生搞小組，「這小組後面受人家牽制，你不聽話我到你家裡影響你」。

伍淑清聲稱，這些人會威脅學生，「因為同學都曉得同學住在哪裡」，「等於他們腦袋已經後面有人控制」。

中華基金中學校監伍淑清指，她向學生表示該學校不歡迎罷課的學生。（央視訪問截圖）

中華基金中學校監伍淑清認為，9月4日學生罷課期間，在校外聲援的校友、家長都是假的。（央視訪問截圖）

指罷課日門外都是假校友假家長 媒體「都是人家的」

伍淑清又稱「後面有推手推着他們」，「他說你們要罷課，你不罷課我們找家長、找校友，找人帶門口幫你站崗，鼓勵你們去罷課」。談話街翌日校外有100個「說是家長、校友」的人站崗，鼓勵學生罷課，「我覺得他們是假的校友」，家長也是假的，又指「他們動員媒體來拍照」。

伍淑清又表示，香港媒體「現在都是人家的媒體」，又稱後面稿黑手的人都要抹黑香港和警察。

中六學生：9月3日會面 校方「叫我哋唔好搞咁多嘢」

9月4日早上7時許，中華基金中學有學生在校門外舉起「黃藍是政見、黑白是良知」、「五大訴求、缺一不可」的標語，其後約40名學生在校內操場默站，校外有近百名校友及其他學生聲援。

有中六學生稱，9月3日關注組後校長會面，到場才發現校監伍淑清在場。校方在會上強調中國歷史偉大，稱日後可協助同學求職，「叫我哋唔好搞咁多嘢。」他們又引述校方稱會將要求參與罷課的學生退學，又稱有老師曾向他們表示校方已就事件報警。

根據中華基金中學校友會facebook在9月4日早上7時50分出帖，校友會與學校溝通之後，得知如學生獲家長同意選擇不上課，校方不會處罰學生，而校長亦從未召喚警方到學校。