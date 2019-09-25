【逃犯條例】網民始創中心唱歌後和平散去　有人堅持太子站拜祭

反修訂《逃犯條例》風波持續，示威演變成多類的抗爭手法，網民近日多次舉辦到廣場快閃大合唱。今晚（25日）有網民發起組成「始創合唱及鳩鳴團」，並於8時在旺角始創中心的地下中庭合唱社運歌曲《願榮光歸香港》，以及到美心集團旗下的店舖按籌取票，但不光顧等示威行動。由於旺角始創中心與旺角警署位置相近，外界關注活動之後的發展。活動約一個多小時後結束，過程未見有任何抵制行動，市民大合唱後和平散去。 另外，有網民發起接力合唱活動「925 遍地開花大合唱」，在各區的商場聲援「始創合唱及鳩鳴團」，於晚上8時至9時45分在九龍灣、屯門、太古城等大小商場「散播正能量」。 不過至晚上9時半，再有市民在太子站外聚集，並上前獻花「拜祭」；防暴警員一度步出旺角警署視察。

25日有網民發起組成「始創合唱及鳩鳴團」，市民帶同銅管樂器及牧童笛大合奏。（羅君豪攝）

反修例風波持續，有網民發起於全港多區商場大合唱，晚上近8時，旺角始創中心已有近百名市民聚集，並分站在各樓層。大部分響應人士戴上口罩，當中不乏白領、學生及街坊。他們高唱《願榮光歸香港》及《肥媽有話兒》等歌曲，及高呼口號抗議。至於商場內大部份店舖正常營業。

有市民帶同銅管樂器及牧童笛大合奏，不少人拍手和應。

晚上近8時，旺角始創中心已有近百名市民聚。（陳淑霞攝）

大部份市民分層而站，圍繞商場中庭高歌，歌聲環迴響徹商場，市民又紛紛亮起手機燈光照耀明志。

稍後或有抵制美心集團行動，目標之一、2樓Starbucks已貼出告示，表示已暫停營業，未知是否與抵制活動相關，但仍容許市民坐於桌椅用餐；3樓的元氣壽司則仍如常營業。

最終未見有任何抵制行動，市民大合唱個多小時後和平散去。

太子站外再有人拜祭，現場插滿白花陣。（陳淑霞攝） 太子站外再有人拜祭 反修例風波持續，自831太子站事件發生後，旺角警署外日復日聚滿大量群眾。今(25日)晚上9時半，警署外有數十人聚集、獻花，現場插滿白花陣，亦有中年人士席地而坐摺街衣及裝香「拜祭」，另有個別人士以雷射筆照射警署。暫時現場未見警察佈陣。 警方及消防處多次否認8月31日太子站的警民衝突中有人死亡，而近期網民則改指有被捕者於新屋嶺扣留中心被打死，惟「死者」名單被傳媒揭發不是無此人，便是無此地址。

有女士於太子警署門外灑溪錢，以及插上香燭。（陳淑霞攝）

晚上約10時，約十名防暴警察一度準備步出旺角警署外，市民隨之四散，亦有街坊上前理論，防暴警察退回警署。不過其後有女子於門外灑溪錢，及插上香燭，防暴警察再度步出，並移除門上香燭。