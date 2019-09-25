【逃犯條例】解構團結基金房策十招　首置貸款助提高置業比率？

面對反修例示威浪潮，為解決管治危機，行政長官林鄭月娥早前表明會於新一份《施政報告》聚焦解決社會問題。 由前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，今日（25日）提倡「港人組屋」計劃，建議重推租置計劃及為首次置業年輕人提供免息貸款等。基金會副總幹事黃元山指，各項政策料可令港人置業比率提升至七至八成，與新加坡看齊。

團結香港基金發表十項房屋政策建議。（資料圖片）

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威，亦持續爆發警民衝突，有指背後的深層次矛盾之中，以住屋問題最尖銳。由前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，今日（25日）提倡「港人組屋」計劃，合共提出10項建議，當中有不少與董建華當政時推出房策的影子。

租置計劃可釋放3.9萬億土地價值

在針對公營房屋市場方面，基金會提倡重推租置計劃，以市價二五折賣樓，並修訂內容包括將補地價金額鎖定於售樓當刻，並准許單位可於第二市場自由租賃與轉售予綠白表家庭而毋須補地價。至於過去租置計劃引起行政及管理等問題，基金會土地及房屋研究主管葉文祺坦言需要時間研究如何理順，他更補充指倘全港約80萬公屋單位都可出售，以現時市值計其價值高達3.9萬億，「啲屋𠵱家只租唔賣得，所以係無價值嘅，但當佢賣得嘅時候，就變咗好大價值。」

倡為公屋隊頭輪候家庭提供租津

此外，基金會亦建議設公開平台予公屋租戶可自由交換單位，降低公屋單位資源錯配問題。基金會亦認為新建公屋應同時可讓申請人「可租可買」，選擇租住的住戶日後亦可申請購買單位。

基金會副總幹事黃元山稱，現時數以十萬計市民於公屋輪候冊上，建議政府為公屋輪候冊的「隊頭」家庭提供租金津貼，減輕他們於私樓市場的租金壓力，而限額則定在公營房屋每年的供應短缺量。

黃元山亦指，政府可放寬居屋租賃及流轉限制。（資料圖片）

黃元山亦指，政府可放寬居屋租賃及流轉限制，准許居屋業主將單位出租予輪候冊上的申請者及白表家庭。同時，他建議應准計未補價居屋業主，可在市場上購買另一個未補價資助房屋單位。

基金會指，居屋市場可引入補地價鎖定機制，金額定於購買當日，方便業主日後想轉售單位，不會因龐大補價金額而卻步。基金會建議居屋申請加入抽籤調整制度，提高多次向隅者的中籤機會，並考慮提高白表比例。

而基金會最惹爭議的建議，當數提倡推出首次置業免息貨款。基金會成員、中大經濟學榮休教授廖柏偉指，可為40歲或以下的年輕人提供不多於樓價3成的免息貸款，即參加計劃的人亦要向銀行申請六成貸款，即申請人只需自付一成首期，但樓價以800萬元「封頂」。

基金會倡議，參加計劃的年輕人，單身人士入息限額不可高於4萬元，而二人或以上家庭月入就不可多於8萬元。基金會認為，推行上述各項措施，最終可令港人置業比率提高至七至八成，與新加坡推行組屋計劃多年的成效相若。