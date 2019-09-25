傳真社揭警總安網絡專線連接深圳法院　警：審訊完結後拆除

傳真社今日（25日）報道，指獲得採購文件，顯示警隊專責情報工作的「技術服務部」（技術支援組）在8月中安裝一條網絡專線，由灣仔警察總部點對點連接內地深圳法院，合約期一年。安裝連服務費用68,000元，攤分12個月支付，是警務處首次向滙港電訊申請同類服務。 該專線為頻寬2Mb的點對點專線，申請專線的制式要求為CO-ITMC-ME-GPON。GPON即「千兆被動式光學網絡」（Gigabyte Passive Optical Network），數據可獨立地由A端直通Z端，不會被一般網絡使用者看見，訊息亦不容易被截取。警方解釋專線是用作一宗販毒罪案內地證人跨境視像作供，安裝於警總是方便技術支援，審訊完結會拆除。

香港警務處今年7月12日安裝一條國際以太網專線，接駁深圳巿中級人民法院刑事審判區7號庭。（資料圖片 / 羅君豪攝）

傳真社取得的文件，包括香港寬頻旗下滙港電訊有限公司的服務申請表、訂購表及訂單確認書，顯示香港警務處今年7月12日申請在灣仔軍器廠街1號警政大樓西翼5樓522室安裝一條國際以太網專線（IEPL），接駁位於深圳南山區沙河街道深雲路10號的深圳巿中級人民法院刑事審判區7號庭，並安排於8月16日上午9時起生效。

安裝連服務費用68,000元 合約期一年

服務合約為期12個月，安裝連服務費用68,000元，攤分12個月支付，是警務處首次向滙港電訊申請同類服務。該專線為頻寬2Mb的點對點專線，申請專線的制式要求為CO-ITMC-ME-GPON。GPON意思為「千兆被動式光學網絡」（Gigabyte Passive Optical Network），數據可獨立地由A端直通Z端，不會被一般網絡使用者看見，訊息亦不容易被截取。

安裝專線的位置是灣仔警政大樓西翼522室，位於警察總部內刑事總部所屬大樓，申請表及訂單確認書上的帳戶名稱同樣為香港警務處的「TSD」，與警隊技術服務部（Technical Services Division）簡稱相同。

申請確認書上郵寄地址為「廉政公署執行處」

傳真社又發現，雖然服務由警務處申請，不過訂單確認書上的郵寄地址不是安裝專線的警總地址，而是中環紅棉路8號東昌大廈一個樓層。根據政府物流服務署2019年的拍賣物品清單，使用該東昌大廈地址的部門是「廉政公署執行處」，聯絡人是「馮先生」。2018年物流服務署的拍賣物品清單，使用同一電話號碼的「馮先生」亦擔任「香港警務處」的聯絡人，部門編號包含「TSD」字眼。

廉署回覆指，從來沒有與內地設立國際以太網或同類型專線，但承認東昌大廈地址是廉政公署的辦公地方，技術支援組主要負責為廉署執行處提供調查貪污所需的技術支援。

訂單確認書上的郵寄地址為中環紅棉路8號東昌大廈，該地址今年曾被廉政公署執行處使用。（傳真社圖片）

立法會保安事務委員會副主席涂謹申多年來不斷向保安局質詢「技術服務部」工作範圍、人事編制、開支等問題。他指出，TSD是個特別部門，回歸前已經存在，廉政公署及警務處都有人員參與。

涂謹申：廉政公署及警務處均有人參與TSD

2012年時任警務處處長曾偉雄在立法會財務委員會回覆議員書面質詢時披露，警務處的技術服務部由1名總警司、1名高級警司及5名警司帶領，共合133人，2012至2013年度預算開支約5,247萬元。時任廉政專員湯顯明在同一日的財委會回覆質詢時則披露，廉署轄下的技術服務部編制有60人，包括3名高級廉政主任，主要工作是為執行處提供調查貪污所需的技術支援，2011至2012年度全年開支約3,825萬元。

技術服務部負責竊聽及偷拍 成員不對外接觸

據2000年的《警聲》刊登授勳名單時提及，保安局局長李家超曾擔任技術服務部總警司。翻查2016至2017年政府帳目，警務處曾獲批合共逾800萬元基本工程儲備基金，為技術服務部更換無線電通訊系統及閉路電視情報系統。

涂謹申表示，技術服務部主要負責竊聽及偷拍工作等，為警隊及廉政公署搜集情報，部門成員不會對外接觸，亦不向外宣稱自己屬此部門，而部門所收集的情報，一般不會用來作為呈堂證據，只作內部調查之用。

位於深水埗的西九龍法院在2016年12月28日正式啟用。（資料圖片 / 梁芷君攝）

傳真社就警總設立網絡專線直駁內地法院一事向警務處查詢，警方回覆時表示，安裝網絡專線是為一宗10月17日於西九龍裁判法院進行初級偵訊的串謀販毒案件，支援跨境視像作供，「香港警方向香港法庭申請，根據《證據條例》(香港法例第8章)向內地法院發出請求書，尋求內地法院協助，以實時視像聯繫方式，讓在上述案件中在內地被捕人士，向香港法庭就一宗串謀販毒案件作供。該視像聯繫以網絡連接深圳市中級人民法院及香港西九龍裁判法院。」

回覆又指出，該專線基於H.264視頻編碼標準之720p解像度的實時視像聯繫，經警政大樓接駁純粹是線路安排，方便提供技術支援，而視像聯繫內容經過加密，警務處並不能於警政大樓透過該專線讀取兩地法院的聯繫內容，又指案件完結後會拆除專線。

不過進行該案審訊、於2016年啟用的西九龍法院，本身共有3所備有視像審訊設施的法庭。司法機構資訊科技事務處一名職員回覆查詢時表示，包括科技法庭在內的部分法庭已設有視像會議的網絡線路，不用另外申請專線，「運作上只需要與海外的機構協商使用互聯網寬頻或ISDN哪一種接駁技術，對方亦要使用相應技術，便可進行視像作供。」



西九龍法院已設視像審訊設施

根據司法機構科技法庭的操作手冊 (Technology Court Operation Manual) 有關視像會議的章節，科技法庭可提供一條直線連繫任何同樣支援實時影片、語音及資訊傳輸的地方。操作手冊又列出科技法庭的規格，包括可以6Mbps寬頻或512Kbps ISDN(數位電話)連線；畫面解像度由352×240至1920×1080；連線內容會加密，可同時連接3個法庭以外的不同地方。

操作手冊另有段落指出，只有使用科技法庭出現傳輸困難，才需要使用外間的連線服務，「一般而言，除非遇到任何傳輸上的困難，而付費使用本地服務供應商的ISDN連線服務，否則不論視像會議的另一方在本地或海外，均應直接撥打到科技法庭。而如果參與實時視像會議的另一端，其設備與科技法庭不相容，就需要額外向本地服務供應商付費使用一個閘道器(Gateway)去解決制式不同的問題。」

香港互聯網服務供應商協會主席葉旭暉指，視像通訊制式很標準，安裝專線只需簡單設備，相信法庭已足以應付，不明白為何需要執法部門作為中間點，只能推測在警總安裝專線是方便日後接駁不同法院。不過警方回覆已確認專線為臨時性質。

他又指，2Mb網絡專線一般可用作傳輸文字、圖像、影片等，亦可作壓縮的視像會議及電視直播，在視像作供以外的時間，兩端用戶可作點對點傳輸。葉認為警方應解釋技術上為何需要如此安排、使用甚麼加密及認證方法以確保中間無人能夠改動等。

對於警方棄用法庭原有設施於警總直駁專線連繫內地法庭，涂謹申會令人擔心香港警察會給什麼資料予內地法庭，如技術上有實際需要，警方則應該解釋清楚。

2Mb網絡專線可作壓縮的視像會議

涂認為，法庭有相應的網絡線，有關網絡線應直接由內地法庭接駁至香港法庭，惟若然警方未能解釋為何要先接駁警總，會令人懷疑警方在證人作供途中，可能因證人的證供不合警方意願，而干擾甚至截停證人作供，有機會產生程序不公，令有關作供無效，認為律政司應檢討是否應這樣安排。

根據2018香港便覽，現行機制下海外執法單位及駐港領事館官員如需查詢警務有關工作，會由香港警務處聯絡事務科負責協調。聯絡事務科亦會與內地公安機關、中聯辦警務聯絡部、澳門警方及台灣警方聯繫。

傳真社曾向警務處查詢過去曾否與內地設立相同類型的專線、申請專線的兩個地址警政大樓西翼522室及中環東昌大廈地址是甚麼部門，以及負責甚麼工作，警務處均沒有回覆。

律政司回覆確認上述案件須安排視像作供，但沒有回應有關安排由律政司還是警方負責。司法機構亦沒有回應法庭使用視像系統跨境作供時，技術支援是由司法機構的資訊科技人員、警方、還是外判商提供，只著傳真社參閱實務指示9.9《與香港以外地方的電視聯繫(在香港以外的證人)》。

上述實務指示提及當科技法庭中有些設備需要配合外間商業機構提供的服務或器材才可使用，例如提供視像會議服務的電訊服務商等，需要使用這些服務或器材的訴訟方，便須安排簽訂合約及繳費。

保安局指警方已作出回應，沒有回答有關網絡專線的詳情，只表示其他執法部門沒有與內地設立相同類型的專線。