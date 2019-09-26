【林鄭社區對話】伊館附近食肆提早關門　店主：有啲似搞場大龍鳳

修例風波持續逾3個月仍未平息，行政長官林鄭月娥的「社區對話」將於今天（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行。除了灣仔區內多間中小學、院校提早放學，亦有食肆憂慮有混亂、交通擠塞情況出現，放棄晚市和宵夜生意，提早至中午3時關門，料生意額損失近7成。負責人張先生批評，至今仍未收到任何政府部門有關今日的安排通知，直批林鄭對話會只是如同「做show」。

林鄭月娥今晚於伊利沙伯體育館舉行對話會，位於摩理臣山道的食肆提早至3時關門。負責人張先生指，餐廳原本營業至凌晨1時，營業額料損失近七成。他指，附近的咪錶位都封了、車只能限時停泊，「有啲似搞場大龍鳳」。他批評，明明早已宣布有對話會，但昨日才臨時有交通警封路、拖車。

張先生續稱，警方未有聯絡過他，提及任何封路安排、臨時措施：「其實呢幾個月，都預計到會有好多唔同人會嚟表達聲音」，故政府提早有安排，並向周圍可能受影響的持份者預告。

位於活道附近的小食店亦提早至6時關門，負責人袁先生斥林鄭只是「做show」。 （黃詠榆攝）

位於活道附近的小食店亦提早至傍晚6時關門，負責人袁先生指，本身營業至約晚上10時：「以我所知，今日呢個對話會係超額，應該會有好多人係門外爭取對話機會。」他批評「依家嘅『軍政府』亂嚟」，沒任何政府部門曾聯絡他講解今日該區的安排，只見這兩日多了警察巡邏。

他又斥林鄭只是「做show」，若今晚有大批警力在場，根本不是對話，更變相「擾民」。他預料，今日損失近營業額兩成生意額，與附近商鋪有商量，部分店主指會視乎情況早收。

除了食肆，附近多間中小學、院校、社福機構亦提早關門。職訓局（VTC）亦張貼出公告，因應明天灣仔一帶交通情況難以預計，屬下位於灣仔的院校，包括香港專業教育學院(摩理臣山)、才晉高等教育學院(摩理臣山)及高峰進修學院的夜間課堂及考試將會取消。

提供社福服務、位於愛群道的浸信會愛羣社會服務處多層樓層貼出公告，解釋將會於下午4時關門。