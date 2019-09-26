【逃犯條例】工作紙諷警　梁振英促何蔭棠中學「開鍘」及懸紅舉報

反修例風波持續，並伸延入校園。早前網上流傳，保良局何蔭棠中學一張中文科工作紙以警黑勾結為題，惹來熱議。 全國政協副主席、前特首梁振英今早(26日)於其Facebook發帖，又再批評教育局姑息養奸，促公開調查報告，以及懸紅舉報相關人士。

早前網上流傳一張圖片顯示，保良局何蔭棠中學一張中一級的中國語文科工作紙，當中有成語填充題指出警察「實際上卻與黑幫暗中勾結，置市民生死於不顧」。

校方隨後證實事件，稱撰寫題目的老師承認嚴重過失並致歉，表明保良局及校方不接受有關做法，正嚴肅跟進；教育局亦認為有關做法不可接受，已敦促校方徹查及嚴肅跟進。

梁振英續追究事件，今早於其Facebook發出一條題為「請教育局和保良局拿出擔當，開鍘！」的帖文，促教育局不要再姑息養奸，「公開調查報告，包括犯事教員姓名、革除、注銷註冊」，「此事證明教育局對這種教員的警告和譴責絕對無效，這種人不配做老師，只可到教協任職。」

梁振英又稱，為了保護孩子，請家長發聲，反對教職員將仇恨和個人政治立場滲入教學，並懸紅「鼓勵舉報教育界的敗類，以儆效尤！」

梁振英今早於其Facebook發出一條題為「請教育局和保良局拿出擔當，開鍘！」的帖文。(梁振英FB)

梁振英迎期接二連三點名評批教育局及教育局局長楊潤雄姑息養奸。

早前有兩名教師在個人社交平台發表仇警或貶損學生的言論，遭教育局發出譴責信，梁振英亦有於其Facebook發帖，批評教育局姑息養奸。又曾點名評批教育局局長楊潤雄，在處理戴健暉咒罵警察使用過度暴力事件不力，沒有取銷戴的註冊，姑息養奸。

