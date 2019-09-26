醫護助理涉協護士迷姦案　被告否認好奇看強姦過程　現成一生內疚

男醫護助理涉協助及教唆男護士強姦女網友案續審，被告今午（26日）被主控官盤問時，否認好奇想看事主被姦，並堅稱當時沒想過男護向迷糊的事主施了什麼，又形容男護「好凶狠㗎個眼神」，指對方有如失去了理智；並強調他首次遇到這種事，直言：「真係驚到唔識走。」又謂：「我人生平平淡淡嘅本身，冇喇喇無奈嘅內疚跟我一生啊！」

被告陳衍韶否認協助及教唆強姦罪，在高等法院受審。(資料圖片)

被告陳衍韶（34歲，案發時任職醫護助理）否認2017年10月18日在土瓜灣某賓館協助及教唆楊贊霖（33歲，案發時任職護士）強姦當時29歲的女子X。楊承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪。

職業病攙扶只會顧安全

被告下午接受控方盤問，聲稱在公園見到楊和事主時感到詫異，但因對方叫他幫忙扶著X，便沒有多問，也沒再想二人一起嫖妓之事。他稱，或許是出於職業病，攙扶時只會顧及安全，不會想其他東西。楊曾透露對X「落咗嘢」，陳堅稱那刻以為X是醉酒，沒有想到非法或者誘姦的物質。就書面口供中指楊施用「乖乖水」，陳回應因警員問話時記起楊在半年前提過「乖乖水」有失憶作用，但也有說明這純屬猜測。他否認此解釋是為了減低刑責。

否認好奇想看事主被姦

陳不同意控方指他知悉楊會強姦X，並否認因好奇想看X被姦而去賓館。此外，他亦不認同相伴送X去賓館及留在房內屬鼓勵楊強姦，但同意除了出口勸喻，未有用其他方法阻止。

強調覺內疚和無奈

被問及為何不推開楊，陳指對方眼神很凶狠，反問：「你知唔知佢嗰時幾恐怖啊？」控方續指他可以報警或離開，陳強調首次遇到這種事，「自己又細膽」，故只呆站廁所門口。陳續道，自己的人生原本平平淡淡，卻無故多了份內疚伴隨一生，又問：「你知唔知我幾無奈啊？」

控辯雙方明天作結案陳詞。

案件編號：HCCC152/2019