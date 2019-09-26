殯儀男稱「媽咪老喇」　屢非禮強姦親女裁罪成　官明言將囚逾10年

從事殯儀業的中年漢涉在家中多次非禮16歲的幼女，包括對她上下其手、要求她替自己手淫，更曾對她說「媽咪老喇」，然後將她按在書桌上強姦，幼女因擔心事件會致家庭破裂，啞忍多年不敢報警。中年漢早前就非禮、強姦及企圖強姦共7罪受審，陪審團經商議約5小時後，一致裁定他所有控罪罪成，法官明言其監禁刑期將超過10年，不過決定先為被告索背景報告及為事主索創傷報告，遂押後案件至11月21日判刑。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

直問女兒：可唔可以畀我入

女事主X早前供稱，在2015年6月某天，她在房間溫書，稍作休息期間，被告突然進房從後觸碰她胸部，她坐起來後看到被告，並問他為何這樣做，被告卻蹲下對她說「因為媽咪老喇」，以及摸她大腿。X接著欲離開房間，卻遭被告按在書桌，被告問X「可唔可以畀我入」，又脫去自己及她的褲子，她感到被告的下體進入她的私處，被告侵犯她至長姊回家始停止。

以猜猜猜遊戲示意女兒手淫

後來在2015年7月某日，被告又趁弟弟洗澡時強吻她，並誘她到房間企圖強姦她，被告曾拿出避孕套壓在她身上，雙眼通紅地稱「去到呢個位點停」，X期間哀求被告放過她，被告最終停手。企圖強姦事件後，被告不時會藉詞要X替他「揼骨」或一同玩手機遊戲「猜猜猜」，叫她到房內替自己手淫。

X一直啞忍事件至學校訓練營，才首次向老師透露遭被告侵犯。被告後來又再次在家中非禮她，X無法忍受及受長姊鼓勵下終報警。

自辯指女兒成績差曾偷錢

被告在審訊期間稱，女事主X性格沉默寡言，我行我素，成積在4名子女中最差，小時候曾偷家人的錢。他辯稱因賭馬輸錢而偷拿妻子的錢，當時正巧X問他拿額外零用錢，故要X承認是她要求被告在妻子銀包拿錢，並以「猜猜猜遊戲」作為暗號，每次若被告偷拿妻子的錢，便會要求X「頂包」，而X所指的侵犯行為從沒發生。

案件編號：HCCC79/2019