粵港澳合辦防止傳染病演習　阻隔伊波拉病毒在三地擴散

在本港舉行的「第十九次粵港澳防治傳染病聯席會議」今日（27日）完結，期間廣東省、香港及澳門三地的疾病防控中心進行演習，模擬有香港學生旅行後疑染伊波拉病毒，港府追查後發現兩名同行的廣東省及澳門學生均現懷疑病徵，三地按機制採取防控措施，阻止伊波拉病毒在三地可能出現的傳染或擴散。

廣東省衞生健康委員會、香港衞生署、澳門衞生局、三地的疾病防控中心，連同香港的相關部門今日舉行代號「神盾行動」的桌面演習，以測試及提高三地政府應對埃博拉（伊波拉）病毒病的能力。（政府新聞處圖片）

模擬有三地大學生疑染伊波拉

會議期間，三地的衞生部門及疾病防控中心舉行代號「神盾行動」的演習，測試及提高三地政府應對伊波拉病毒的能力。

演習模擬三名分別來自廣東省、澳門及香港的大學生到非洲畢業旅行時感染伊波拉病毒。香港學生首先發病，求醫時被診斷為疑似伊波拉病毒病例，需接受醫院隔離及檢驗。衞生署接報後立即展開流行病學調查，發現其餘兩名同行者也分別在廣東省及澳門出現懷疑病徵。本港按機制通報粵澳兩地，共同採取防控措施，阻止伊波拉病毒在三地可能出現的傳染或擴散。

廣東省衞生健康委員會副主任陳祝生（左）、香港衞生署署長陳漢儀醫生（中）及澳門衞生局局長李展潤醫生（右）昨日簽署第十九次粵港澳防治傳染病聯席會議紀要後合照。（政府新聞處圖片）

主持聯席會議的三地衞生部門主管分別為廣東省衞生健康委員會副主任陳祝生、香港衞生署署長陳漢儀醫生和澳門衞生局局長李展潤醫生。三地部門及醫院管理局代表等約90人亦有出席。

陳漢儀形容粵港澳大灣區發展迅速，三地合作變得更加頻密，在傳染病防控和突發公共衞生事件處理方面、資訊交流、完善疫情通報機制、人員交流培訓和科學研究等各方面越趨重要。今年三地在傳染病方面共同面對公共衞生的挑戰，包括麻疹爆發、登革熱及基孔肯雅熱，以及新發現的傳染病如人類感染大鼠戊型肝炎和耳念珠菌個案。會議正好讓三地專家就各類傳染病及醫療機構感染防控等題目作深入交流，探討監測、預防和控制措施。

三地將推進傳染病的科研合作和資料共用

粵港澳三地在第十九次聯席會議達成一些共識，包括加強三地在傳染病防控的合作，定期舉行會議交流經驗；貫徹落實《粵港澳突發公共衛生事件應急合作協定》，完善重大傳染病應急措施；共同努力減低醫療機構感染對各地公共衞生構成的風險，以及進一步完善通報機制運作。

三地亦同意繼續推進關於傳染病的科研合作和資料共用，包括實驗室監測方法和標準，以及病原學信息的收集和分析研究。

明年的聯席會議將由澳門衞生局主辦。