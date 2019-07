伊波拉危機世衞最高警報　國際支援須超越國界

非洲爆發新一輪伊波拉病毒疫情,此次的重災區為中非國家剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo),至今已有數以萬計人受感染,逾1,600人喪生。世界衞生組織(WHO)周三(17日)將非洲剛果民主共和國爆發伊波拉病毒為最高級別警報的「國際關注緊急公共衞生事件」(Public health emergency of international concern,PHEIC),為史上第五度發出PHEIC通報。其指當地邊境城市戈馬(Goma)將病毒傳至鄰國烏干達(Uganda)的情況導致威脅增加,或令肆虐該國近一年的疫情擴散風險增加。