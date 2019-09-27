【逃犯條例】港鐵：全職員工每月發二千獎金　兼職可獲「信念獎」

反修例爭議持續逾3個月，港鐵被示威者指協助警方行動，成為示威活動中針對及攻擊目標。港鐵周五（27日）發內部通告，表示在大型公眾活動下，車站及鐵路資產受暴力行為破壞，全賴同事堅守崗位、努力不懈，為感謝同事在嚴峻時刻全情投入、盡忠職守，公司會向合資格全職員工發放「特別嘉許獎」，每月2,000元，並會追溯至6月起。另也會透過提名程序，向車務部合資格前綫兼職或臨時員工，頒發「信念獎」。

有人發起港鐵不合作運動，包括跳閘等。（歐嘉樂攝）

反修例的示威持續，港鐵自8月24日觀塘遊行當日宣布封站後，漸成激進示威者的攻擊目標之一，包括快閃港鐵站突襲、不合作運動等。

據了解，港鐵今日（27日）向員工發內部通告，指車站及鐵路資產在大型公眾活動下受暴力行為破壞，全賴同事堅守崗位、努力不懈，維持服務以連繫及服務社區；為感謝同事在嚴峻時刻全情投入、盡忠職守，港鐵會酌情決定向以連續性僱用條款或合約形式受聘之合資格全職員工(M30職級及以下) 發放「特別嘉許獎」，每月2,000元，追溯至今年6月。6月至9月的獎金總額會於10月首次發放

通告又指，一般而言，獲獎者多為前綫、與顧客有直接接觸及需輪值的同事，以及須與他們廣泛及緊密合作之同事。另外，個別部門應適當地向車務部合資格前綫兼職或臨時員工相關頒發「信念獎」。同時，港鐵亦會放寬前線同事的年假最高累積日數上限，直至2020年底或較後日子。