【校園天地】第21屆香港青少年數學精英選拔賽　喇沙奪團體冠軍

由保良局、香港數理教育學會合辦，民政事務總署贊助，第四十四屆全港青年學藝比賽項下「第二十一屆香港青少年數學精英選拔賽」已於今年1月26日舉行。本年度獲全港247所中學共1,008名中一至中三學生參加。結果公佈如下：

團體賽成績 首十名 最佳成績 喇沙書院（冠軍） 拔萃男書院（亞軍） 香港培正中學（季軍） 英華書院（殿軍） 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 新界鄉議局元朗區中學 皇仁書院 聖公會林護紀念中學 聖公會曾肇添中學 聖保羅男女中學 團體優異獎 張祝珊英文中學 拔萃女書院 英皇書院 保良局百周年李兆忠紀念中學 保良局第一張永慶中學 保良局董玉娣中學 聖言中學 聖保羅書院 順德聯誼總會李兆基中學 元朗商會中學 *除冠亞季殿外，其餘均以學校英文名稱排序

保良局副主席陳黎惠蓮女士(左)及香港數理教育學會財務長莫明偉先生(右)致送紀念品 予主禮嘉賓全港青年學藝比賽大會副主席沈震宇先生(中)（保良局圖片）

個人賽成績 冠軍 陳軍（聖保羅男女中學） 亞軍 賴煒諾（喇沙書院） 季軍 江逸嵐（聖言中學） 殿軍 朱卓熹（聖保羅男女中學）

保良局副主席陳黎惠蓮女士(左)及香港數理教育學會財務長莫明偉先生(右)致送紀念品 予主禮嘉賓香港大學數學系系主任吳端偉教授(中)（保良局圖片）

2019 國際數學競賽（南非德班）香港代表隊名單 領隊： 徐崑玉老師（香港數理教育學會） 副領隊： 林錫祺副校長（保良局馬錦明夫人章馥仙中學） 隊員： 賴煒諾（喇沙書院） 鄭力行（拔萃男書院） 傅嘉誠（新界鄉議局元朗區中學） 朱卓熹（聖保羅男女中學）

香港隊合照（保良局圖片）

頒獎禮已於今年5月11日假保良局唐乃勤初中書院禮堂舉行，當日邀得全港青年學藝比賽大會副主席沈震宇先生及香港大學數學系系主任吳端偉教授擔任主禮嘉賓，向獲得團體賽獎項的20所學校、個人總成績一等獎及二等獎共171位同學頒發獎座。席上分別由保良局副主席陳黎惠蓮女士及吳端偉教授向到場嘉賓、家長及學生致歡迎辭及致訓辭，分享學習體驗。

香港代表隊於8月1至6日前赴南非德班出戰「2019國際數學競賽」，在個人賽中獲得金獎1個、銀獎2個及銅獎1個。代表隊獲得團體賽（粉紅組）及隊際賽（粉紅組）冠軍，同時亦榮獲全場總冠軍，成績屬歷年之冠，實在可喜可賀！

比賽以外，南非大會還特意為參賽隊伍安排了多項文化交流活動，例如文化之夜及遊覽當地名勝古蹟等，讓代表隊體現不同國家的文化特色及與不同國家的數學尖子建立友誼，獲益良多。

如欲了解更多比賽資料，歡迎瀏覽比賽網頁 http://www.hkymhasc.org/

（內容由保良局提供）

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